PS5: DualSense nei tre nuovi colori disponibili su Amazon

Annunciati il mese scorso insieme alle cover per PS5 intercambiabili, i DualSense con i nuovi colori sono arrivati su Amazon.

Ecco i DualSense per PS5 con i nuovi colori

La collezione a tema spaziale inaugurata con i colori Cosmic Red e Midnight Black dà il benvenuto alle versioni Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple del controller DualSense. Il loro prezzo di listino è di 74,99€. Se avete sottoscritto l'abbonamento Amazon Prime, la consegna è prevista entro 24 ore.

I nuovi controller per PS5 aderiscono ai colori delle cover, ideate per offrire maggiore flessibilità rispetto al bianco con cui la console è arrivata sul mercato. Al momento dell'annuncio, le nuove cover hanno destato grande curiosità presso la community degli appassionati, che le considerava da tempo una caratteristica necessaria per la console di nuova generazione. Anche le cover dovrebbero arrivare a breve: con ogni probabilità anch'esse saranno disponibili su Amazon, e altri rivenditori partner, entro la fine del mese di gennaio.