PS5: arrivano finalmente le cover intercambiabili. DualSense in tre nuovi colori

La famiglia di accessori dedicati a PlayStation 5 si espande con nuove colorazioni per DualSense. Dopo aver accolto le versioni Midnight Black e Cosmic Red, il controller next-gen sarà presto disponibile in Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

Le novità non terminano qui: ai nuovi (e 'vecchi') DualSense potranno essere abbinate le inedite cover colorate per PS5. Questi accessori arrivano dopo una serie di dispute legali tra Sony e produttori di terze parti che avevano provato a realizzare cover personalizzate per la console.

Galactic Collection: tutti i colori di PlayStation 5

Lanciata nella sola colorazione bianca, PS5 può ora vantare cinque differenti colorazioni ispirate alla galassia. La collezione a tema spaziale inaugurata con i colori Cosmic Red e Midnight Black dà il benvenuto alle versioni Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple del controller DualSense, tutte disponibili a partire da gennaio 2022 presso i rivenditori aderenti.

La novità più interessante riguarda però le cover per PS5, le nuove scocche colorate con cui sarà possibile personalizzare la propria console. Come utilizzarle? Semplicemente, "basta rimuovere le cover bianche originali della console PS5 e inserire quelle nuove", come spiega Sony. Saranno compatibili sia con i modelli dotati di unità Blu-Ray sia con le PS5 Digital Edition.

Le colorazioni disponibili sono le stesse che troviamo per DualSense, ma il lancio sarà scaglionato. Si parte dunque con le cover Midnight Black e Cosmic Red, che verranno lanciate in Italia il prossimo gennaio, mentre le versioni Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple arriveranno nel corso del 2022. Gli accessori saranno venduti separatamente dalla console e dal controller, ma al momento non sono stati resi noti i prezzi di vendita ufficiali.

Considerando che i nuovi colori vengono presentati come parte della 'Galactic Collection' di PS5, non escluderemmo l'arrivo di altre collezioni tematiche per il controller DualSense e per la console.