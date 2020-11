PS5 DualSense: ecco come funzionano i grilletti adattivi e cosa c'è dentro il controller

Arriva il primo teardown dei DualSense di Sony PS5. La console di Next-Gen non è ancora arrivata se non nelle redazione per le prime prove e per le recensioni, ma di fatto il suo arrivo nei negozi è fissato solo per il prossimo 19 novembre. In tutto questo però abbiamo il primo vero smontaggio del controller di nuova generazione che Sony ha particolarmente cambiato. Il DualSense, che abbiamo provato e descritto in queste nostre prime impressioni, possiede dei segreti interessanti soprattutto per quanto riguarda la costruzione dei nuovi grilletti adattivi. Esteticamente sono praticamente identici ai vecchi ma dalla loro possono realizzare una resistenza alla pressione diversa a seconda delle richieste del gioco.

DualSense: come è fatto e come sono i grilletti adattivi

Il DualSense di Sony è senza dubbio un controller completamente rinnovato non solo nell'aspetto ma soprattutto nelle sue componenti. In questo caso, abbiamo visto nelle nostre prime impressioni, come il controller wireless di nuova generazione sia diverso nelle dimensioni ma anche nell'aspetto con un ingombro leggermente superiore e con delle ''corna'' più tozze e più lunghe che permettono di prenderlo in mano in modo più sicuro e comodo.

Aprendolo però si scoprono davvero tante novità che Sony ha inserito per rendere nuova l'interazione con l'utente. E in questo caso oltre a fornire un’idea del complesso meccanismo di trigger, lo smontaggio confronta anche il controller con DualShock 4. Il video mostra come il nuovo DualSense possegga una batteria più grande rispetto al suo predecessore, molto probabilmente per supportare la tecnologia tattile più avanzata. Ma non solo perché anche i motori tattili, la scheda madre e i chip di DualSense sono più grandi, il che non sorprende dato quello che riesce a fare il controller di Sony nel coinvolgimento dell'utente durante il gioco.

I pulsanti sono in possesso di un doppio sistema di ammortizzazione che non è invece presente nei controller precedenti. In tal caso gli ingegneri di Sony hanno utilizzato le stesse levette analogiche presenti nel DualShock 4 ma come osservato da TronicsFix, gli autori dello smontaggio, speriamo che abbiano comunque risolto alcuni problemi che con Dual Shock 4 si erano proposti negli anni.

Quello che maggiormente colpisce però è il meccanismo del grilletto adattivo. L'ingranaggio del nuovo componente di Sony è in qualche modo geniale perché risulta mosso elettronicamente e varia la sua angolazione dell'aletta piatta in modo da modificare la distanza della stessa dalla base del grilletto. In questo modo nel momento in cui il grilletto viene premuto va a toccare l'aletta che fa muovere l'ingranaggio in senso opposto. Questo permette di smuovere un modulo a vite senza fine collegato ad un modulo che aumenta o diminuisce l'attrito permettendo appunto la durezza o meno del grilletto.

E' un'idea effettivamente geniale quella messa in pratica da Sony e che differenzia notevolmente non solo dal DualShock 4 di PS4 e PS4 Pro ma anche da qualsiasi altro controller della concorrenza. C'è complessità tecnologica che permetterà però di avere una risposta incredibile durante il gioco soprattutto in futuro quando gli sviluppatori potranno associare una determinata azione alla pressione o meno del grilletto. Per il resto il DualSense di Sony è un evoluzione a 360 gradi o quasi anche se, osservandolo nei dettagli, si scopre come il controller permetta di sostituire abbastanza facilmente un po' tutti i componenti più importanti.