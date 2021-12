PS4 e PS4 Pro di nuovo hackate e forse è vulnerabile anche PS5

Alcuni hacker molto conosciuti nel mondo dei firmware personalizzati per le console PlayStation fanno sapere tramite i loro profili Twitter che è stato individuato un nuovo exploit del sistema operativo di PS4 e PS4 Pro che porta a un hack e all'installazione di firmware personalizzati. Questi ultimi consentirebbero di eseguire software homebrew e giochi non autorizzati.

Nuovo hack per PS4 e PS4 Pro, forse anche PS5

In particolare, l'hacker SpecterDev ha condiviso su Twitter un video che mostra un firmware personalizzato in esecuzione su una console PS4. Naturalmente non è il primo exploit a mettere in crisi la sicurezza di PS4 ma, a differenza dei precedenti, può essere sfruttato con firmware relativamente recenti. Gli hacker, infatti, sono riusciti a compromettere le console con firmware 9.00 e precedenti, mentre Sony ha da poco rilasciato il firmware 9.03.

Inoltre, secondo altre fonti (nello specifico l'hacker Znullptr), l'exploit funzionerebbe anche su PlayStation 5. Il team di hacker che ha individuato l'exploit, però, non sarebbe in possesso di una PS5 e per questo motivo non sarebbe stato possibile sperimentare la compatibilità dell'exploit. Tutte queste notizie sono ovviamente da confermare, anche se provengono da fonti comunque ritenute affidabili all'interno dell'ecosistema di hacking delle console PlayStation.

La console di nuova generazione, del resto, sembra già essere presa di mira dagli hacker, visto che nella community si discute prepotentemente della violazione ottenuta da TheFloW.