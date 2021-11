PlayStation 5 è stata craccata: esposta la modalità di debug

Andy Nguyen, conosciuto negli ambienti di hacker come The FloW, ha annunciato di essere riuscito ad accedere alla modalità debug su una PlayStation 5 regolarmente acquistata. Questo significa che il firmware della console è stato craccato e che potenzialmente può essere fatto il jailbreak per eseguire software non autorizzato tramite file .pkg.

PS5 craccata ma questo non equivale al proliferare di software pirata

Nguyen è noto per il suo lavoro per Sony volto a identificare le vulnerabilità e contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle PlayStation. È anche responsabile di una serie di risorse homebrew di alto profilo come l'emulatore PSP Adrenaline e altri software come Trinity e h -bis.

TheFloW, che ha rilasciato le prove dell'avvenuta violazione su Twitter, non ha intenzione di rivelare come ha craccato il firmware della PS5 ed è molto probabile che abbia notificato a Sony la violazione della sicurezza. Per questi motivi è molto improbabile che software pirata per la console di nuova generazione possa iniziare a circolare, nonostante la scoperta. Per PS5, che ancora non viene prodotta nei volumi sufficienti rispetto alla domanda, sarebbe un'ulteriore difficoltà da affrontare.

Another one bites the dust 😎 pic.twitter.com/Y1ty93AvaE — fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021

Parliamo di un ingegnere di sicurezza che è già riuscito a trovare gli exploit di PS Vita e PS4. Nel caso della precedente console domestica, infatti, fu individuato un difetto di sicurezza a cui Sony pose rimedio con il rilascio di un nuovo firmware. Tuttavia, dall'individuazione della vulnerabilità si scatenò una vera e propria "caccia del gatto con il topo" con gli hacker che individuavano nuovi modi per sfruttare la falla di sicurezza e Sony che correva ai ripari con nuovi firmware. Vale la pena ribadire, inoltre, come Xbox One di Microsoft rimanga ad oggi non hackerata, il che rappresenta un grande passo in avanti per Redmond dopo i fallimenti nella sicurezza riscontrati con Xbox 360.

Sony, così come le principali aziende tecnologiche, ha un programma di ricompensa per gli hacker che individuano le vulnerabilità e fornisce loro degli incentivi qualora segnalino i difetti nella sicurezza. È altamente probabile, dunque, che Sony e TheFloW stiano lavorando insieme per affrontare la nuova sfida di sicurezza.