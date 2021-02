PS Plus: a marzo Final Fantasy VII Remake in regalo! Sony sgancia la bomba

Anche stavolta, nell'ultima settimana del mese, abbiamo l'opportunità di scoprire quale sarà la prossima lineup di PlayStation Plus. I rumor avevano preannunciato un marzo davvero esplosivo per gli abbonati al servizio di Sony, e ora che abbiamo la conferma ufficiale possiamo dirvelo: Final Fantasy VII Remake è uno dei giochi del Plus del prossimo mese!

PS Plus: a marzo Final Fantasy VII, Remnant e non solo

L'elettrizzante notizia era stata diffusa pochi minuti fa da Nibel, uno degli insider più noti per quel che concerne il panorama PlayStation. Ora abbiamo finalmente l'annuncio ufficiale di Sony: i giochi della raccolta PS Plus di marzo saranno Final Fantasy VII Remake (PS4), Remnant: From the Ashes (PS4), Farpoint VR (PS4) e Maquette (PS5).



Ecco i giochi #PSPLUS di marzo: Final Fantasy VII Remake, Maquette, Remnant: From the Ashes e Farpoint. Scopri di più su PS Blog: https://t.co/m9gkBpXUNw pic.twitter.com/qKV0jcF6DO — PlayStation Italia (@PlayStationIT) February 26, 2021

La punta di diamante di questa lineup non ha certamente bisogno di presentazioni. Il Remake di Final Fantasy VII è disponibile su PS4 dal 10 aprile 2020 e, come annunciato durante l'ultimo evento State of Play, approderà presto su PlayStation 5 con una versione next-gen - intitolata Intergrade. Per i fan della storica serie JRPG sarà l'occasione perfetta per riscoprire uno dei capitoli più amati di sempre, senza costi aggiuntivi.

C'è però una piccola nota da aggiungere: per gli abbonati che riscatteranno la copia PS Plus di Final Fantasy VII Remake "non è previsto l'upgrade gratuito alla versione digitale PS5". L'aggiornamento next-gen potrà essere ottenuto forse tramite un acquisto separato, ma né Sony né Square Enix hanno diffuso ulteriori dettagli, per il momento.

Nel caso di Remnant: From the Ashes parliamo di un acclamato action RPG con meccaniche sparatutto, sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Perfect World Entertainment. Sarà disponibile in versione PS4, proprio come Farpoint VR, first-person shooter di Impulse Gear creato appositamente per PlayStation VR.

Maquette, infine, sarà l'unico titolo PS5 dell'offerta di marzo. Si tratta di un originale puzzle game che sfrutta le prospettive per dar vita a complessi rompicapo - traendo non poca ispirazione dal lavoro di Maurits Cornelis Escher. Il gioco è sviluppato da Graceful Decay e pubblicato da Annapurna Interactive: arriverà anche su PC il prossimo 2 marzo.