Project CARS 3 ufficiale con un trailer

Dopo diverse indiscrezioni, Project CARS 3 è stato definitivamente annunciato dallo studio britannico Slightly Mad Studios con un trailer di annuncio. La nuova simulazione di guida arriverà nella prossima estate su PS4, Xbox One e PC.

Dal comunicato stampa: "Preparati per la tua esperienza di guida definitiva. Acquisisci, aggiorna e personalizza centinaia di auto da strada e da corsa d'élite. Personalizza il tuo personaggio. E poi vivi il tuo percorso da guerriero del fine settimana a leggenda delle corse in meravigliose località di tutto il mondo".

La nuova modalità Carriera vedrà i piloti possedere le proprie auto per la prima volta. I guidatori dovranno gareggiare per poter migliorare le performance delle proprie auto con autentici pezzi di ricambio che modificano in maniera realistica la maneggevolezza e la potenza. Inoltre, come ulteriore novità nel franchise c’è un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione delle macchine, incluse ruote, pneumatici, cerchioni.

"Gli esperti sviluppatori di racing game di Slightly Mad Studios hanno lavorato senza sosta per fare di Project CARS 3 il capitolo più accessibile nella storia della serie per soddisfare qualsiasi pilota, senza badare alle proprie abilità. L’esperienza con il pad completamente ridisegnata, gli aiuti pienamente scalabili, la nuova e divertente First Time User Experience permetteranno a chiunque – dai veterani della serie ai professionisti delle simulazioni ai novellini – di sperimentare l’autenticità delle vere corse. Per continuare nel solco dell’autenticità della serie, nuova enfasi è stata posta sul senso di velocità, sugli effetti legati ai danni, sui contatti con le auto, sulla AI migliorata".

Il primo Project Cars è stato rilasciato nel 2015, mentre il seguito è arrivato due anni dopo. Nel frattempo, Slightly Mad Studios è stata acquisita da Codemasters. Project CARS 3 verrà distribuito da Bandai Namco.