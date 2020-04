Pope Simulator: sognate di diventare Papa e governare la Chiesa? Ecco il videogame che fa per voi!

Pope Simulator è un videogioco molto particolare perché permetterà ai giocatori di impersonare il Papa e di vivere questa esperienza dalla prospettiva in prima persona. Potenzialmente molto coinvolgente, è sviluppato da Ultimate Games e Majda Games ed ecco qui il primo teaser trailer.

Si tratta di un videogioco di strategia religiosa e politica che non solo rispetta la dottrina ecclesiastica ma offrirà ai giocatori un elevato livello di sfida, visto che dovranno misurarsi con le diverse difficoltà che incontra un Papa durante la sua missione. Si inizia con la famosa "fumata bianca", ovvero il segnale adoperato dai cardinali riuniti in Conclave per comunicare al mondo l'avvenuta elezione del Papa, per poi doversi occupare dei viaggi in giro per il mondo, della celebrazione delle messe e dell'incontro con i fedeli.

I giocatori saranno chiamati a prendere difficili decisioni morali ed etiche, e a confrontarsi con i potenti del mondo, politici e non solo. Una barra della fede regolerà la capacità del Papa di prendere decisioni e quando si esaurirà andrà rimpinguata con le apposite sedute di preghiera e meditazione.

Pope Simulator sarà disponibile tramite Steam (solo PC), ma per ora non viene comunicata una data di rilascio. Non è certamente il primo titolo a contestualizzazione espressamente religiosa: l'ultimo di successo in ordine cronologico è stato I Am Jesus Christ.