I Am Jesus Christ è il nuovo videogioco in cui si interpreta Gesù Cristo

I Am Jesus Christ copre il periodo che va dal Battesimo di Gesù Cristo alla sua Resurrezione. Nel corso del gioco, Gesù combatterà contro Satana nel deserto, esorcizzerà i demoni e curerà le persone malate, tutto dalla prospettiva in prima persona. Fino alla Resurrezione, quando sarà chiamato a dimostrare a tutti di essere ancora vivo.

Le caratteristiche di gioco principali, così come si leggono su Steam, parlano di ambientazione open world, abilità speciali, combattimento realistico con Satana, oltre 30 miracoli a disposizione dei giocatori come guarire le persone, camminare sull'acqua, calmare le tempeste, nutrire le persone. Si può anche pregare per accrescere il potere dello Spirito Santo ed eseguire i miracoli, in un gioco che fa rivivere anche i momenti della crocifissione e resurrezione.

Nel trailer si vedono alcuni dei momenti più celebri del Nuovo Testamento, come la cura degli infermi e la moltiplicazione del pane e dei pesci. Non è chiaro quando I Am Jesus Christ uscirà nella versione completa o se sarà compatibile con la realtà virtuale. Il gioco è prodotto da PlayWay S.A., una software house artefice di altri giochi di simulazione molto apprezzati, tra cui Car Mechanic Simulator.