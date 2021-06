Pokemon GO si aggiorna: spariranno alcuni vantaggi del periodo Covid

Durante la pandemia il mondo dei videogiochi ha riscontrato un'impennata di vendite e utenti attivi al giorno, ma non tutti i giochi sono stati effettivamente così fortunati. Pokemon GO, essendo basato sull'idea di uscire e socializzare all'esterno, ha subito un duro colpo e Niantic, la software house del titolo, ha dovuto adattarsi e implementare degli aggiornamenti che riuscissero a invogliare gli utenti a continuare a giocare.

Ora però la pandemia sembra giungere al termine in molti paesi (o perlomeno ad allentare la sua morsa) e Niantic ha intenzione di riportare il gioco al suo stadio originale, mantenendo solo alcune modifiche. La comunicazione arriva direttamente dal sito del gioco. Gli sviluppatori infatti ci informano che:

è in arrivo un nuovo "bonus esplorazione" che premierà gli allenatori che si spingono a giocare fuori casa;

che premierà gli allenatori che si spingono a giocare fuori casa; elimineranno o modificheranno alcuni bonus introdotti l'anno scorso ( inizialmente negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda );

); altri invece verranno mantenuti, come il bonus per la prima cattura del giorno e nessun requisito minimo di KM per sfidare la Lega.

Verranno mantenute anche alcune modifiche come la possibilità di sfidare gli allenatori da remoto tramite un codice QR. Gli aromi continueranno a durare 1 ora, il numero di Pacchi massimi rimarrà 20 e se ne potranno aprire un massimo di 30 al giorno.

Altri bonus verranno eliminati come l'efficacia dell'aroma che tornerà normale, i regali trasportabili dal compagno torneranno al numero originale e la distanza a cui si potrà interagire con i Pokestop e palestre tornerà uguale a prima della pandemia.

Sembra dunque che Niantic abbia intenzione di far tornare il gioco all'idea originale eliminando quegli accorgimenti che hanno permesso ai giocatori di continuare ad allenare i loro mostri tascabili anche da casa durante i vari lockdown (abbiamo già spiegato in un articolo come continuare a giocare). Per l'annuncio vi rimandiamo al sito di PokemonGo.com