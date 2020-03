Come giocare a Pokémon Go, nonostante il Coronavirus

La pandemia del COVID-19 sta arrivando in tantissimi stati e, dopo aver attaccato Cina e Italia, sta toccando dei numeri importanti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Olanda e Germania in termini di contagi. Le nostre abitudini sono cambiate, dato che le autorità medico-scientifiche ci chiedono di restare a casa, e questo si riflette anche su giochi come Pokémon Go. Niantic Labs, infatti, ne ha rivisto pesantemente le regole proprio per consentire agli appassionati di giocarlo da casa.

E pensare che proprio la filosofia alla base di Pokémon Go prevede gli spostamenti fuori da casa e addirittura gli assembramenti, visto che alcune funzioni di gioco, come Lega Lotte GO richiedono che gli sfidanti si trovino nello stesso posto fisico. Come noto, però, il decreto emanato dal Governo lo scorso 8 marzo impone il "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus" e disincentiva qualsiasi tipo di spostamento se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, gravi motivi di salute.

Secondo La Provincia di Como, i carabinieri hanno sorpreso un cittadino mentre violava le direttive del decreto proprio a causa di Pokemon Go. «Buongiorno, lei ha l’autocertificazione con il motivo per cui si trova in giro per strada?». «Certo, ecco: sto cercando i Pokemon» sarebbe stato il dialogo tra reo e i carabinieri secondo quanto riporta il quotidiano a diffusione locale. Ci aspettiamo che gli sarà comminata una multa salata, anche come deterrente rispetto a quelle persone che non hanno ancora colto la gravità del momento, e continuano a uscire di casa, rallentando il contenimento del virus. L’articolo 650 del Codice Penale prevede, infatti, un’ammenda fino a 206 euro e l’arresto fino a 3 mesi in caso di non ottemperanza del provvedimento.

Niantic sa che Pokemon Go può incorrere in problemi di questa natura, ed è prontamente intervenuta cambiando le regole del gioco fino a minarne la filosofia alla base. Adesso molte attività possono essere comodamente svolte dal divano di casa.

Pokémon GO: come giocare da casa

Alle prime armi con Pokémon Go? Scopri tutti i trucchi nella nostra guida

Il più recente aggiornamento per le versionidi Pokemon Go, infatti, permette di svolgere da casa una serie di attività che normalmente prevedono di andare in giro per strada.

Lega Lotte GO

Innanzitutto, le battaglie della Lega Lotte GO possono essere disputate anche senza trovarsi nello stesso luogo del proprio sfidante. Lega Lotte GO è uno degli eventi in corso in Pokemon Go e, in condizioni normali, prevede di raggiungere fisicamente il giocatore con cui si è in battaglia. Queste battaglie, inoltre, consentono di ottenere gratuitamente alcuni Pokemon leggendari, e ciò sarà valido fino ai primi giorni di aprile. Per esempio, sarà possibile ottenere Darkrai dalle ricompense della Lega Lotte GO, dopo che l'evento raid a lui dedicato è stato annullato per l'Italia. L'altro evento Ricerche Speciali di Genesect, può essere “effettuato da soli”.

Darkrai

Aromi

Sono state cambiate anche le regole sugli "Aromi", ovvero quel tipo di risorsa che consente di scovare i Pokémon molto più frequentemente se viene attivata quando si va in giro. Gli Aromi verranno venduti con un sconto del 99% e dureranno molto di più, anche diverse ore. Inoltre, il pacco Inverno, al costo simbolico di 1 Pokémoneta, offre 30 unità di Aromi (è acquistabile una volta sola).

Incubatrici

È adesso molto più facile individuare i Pokemon selvatici, visto che appaiono in numero maggiore in ogni zona ed è più probabile la loro comparsa vicino alle case dei giocatori. Fondamentalmente dipende da un incremento della portata degli, il che permette aglidi vedere più Pokémon pur restando a casa. E le, che normalmente richiedono un certo numero di passi reali fuori da casa per ladelle uova, saranno più efficaci. I giocatori impiegheranno la metà del tempo a schiudere le uova, secondo le comunicazioni di Niantic.

Abra

Regali

I PokéStop elargiscono ora Regali con maggiore frequenza. Si tratta di PokéBall, strumenti curativi, Pacchetti Amicizia a simili, oltre alle incubatrici, e tutti questi oggetti verranno rilasciati molto più facilmente. Niantic ha poi rimandato tutti gli appuntamenti a tema previsti come il Community Day di Abra. Questo evento, che si sarebbe dovuto svolgere in varie nazioni, Italia inclusa, avrebbe portato gli appassionati di Pokemon a radunarsi in parchi pubblici e nei luoghi di ritrovo della propria città alla ricerca di Abra, un Pokémon di tipo Psico della prima Generazione che può evolversi in Kadabra e, successivamente, in Alakazam.