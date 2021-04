Pokémon GO: capopalestra per tre anni e mezzo, viene sconfitto da un cheater

I giocatori di PokÚmon GO avranno una certa familiaritÓ con le Palestre. Parliamo degli edifici che, nel gioco basato sulla realtÓ aumentata, vengono spesso affibbiati ai principali luoghi d'interesse della zona: un allenatore pu˛ provare a "conquistare" una Palestra recandosi per primo nella relativa location, o sconfiggendo il capopalestra di turno e il suo PokÚmon.

Normalmente i giocatori riescono a difendere una Palestra per qualche ora, mentre i pi¨ abili riescono a mantenerla per giorni o addirittura settimane. C'Ŕ chi, invece, ha conservato il titolo di capopalestra per la bellezza di 1332 giorni: dopo aver celebrato l'incredibile impresa, tuttavia, il povero utente Ŕ stato immediatamente sconfitto da un cheater.

Dal record all'ingiusta disfatta: la storia di BootsMade4Walking

In un post pubblicato sul subreddit di PokÚmon GO, l'utente BootsMade4Walking ha voluto condividere il sorprendente risultato ottenuto nel titolo di Niantic Labs: Ŕ riuscito a mantenere una palestra per 1332 giorni, 7 ore e 19 minuti (per circa tre anni e mezzo).

Il segreto del suo successo Ŕ presto svelato: la posizione della palestra corrisponde a quella dell'Osservatorio di Blue Mountain, struttura gestita dall'UniversitÓ del Montana, un luogo talmente remoto - a un'altitudine di 1920 metri! - che nessun altro giocatore di PokÚmon GO l'aveva visitata negli ultimi tre anni e mezzo. "Le strade sono chiuse per la maggior parte dell'anno a causa della neve [...]", spiega l'utente di Reddit, raccontando di aver visitato quel luogo nel 2017 mentre lavorava presso una torre antincendio situata nelle immediate vicinanze.

Insomma, difendere una Palestra praticamente irraggiungibile dev'essere stata una passeggiata per BootsMade4Walking, ma a quanto pare i cheater possono scalare anche le montagne pi¨ alte. Pochi minuti dopo aver condiviso uno screenshot che ritrae il suo avatar e il Ninetales posto a difesa della Palestra, il giocatore si Ŕ visto strappare il prezioso titolo da uno spoofer, ovvero da un altro utente che ha ingannato il sistema di gioco alterando la sua posizione geografica.

Pensare che il giocatore aveva persino nascosto il nickname utilizzato in PokÚmon GO onde evitare di scontrarsi proprio con i cheater. Lo spoofer Ŕ stato talmente abile da aver ricavato le informazioni necessarie osservando l'aspetto dell'avatar, il livello del PokÚmon e, soprattutto, l'immagine raffigurata alle spalle dell'allenatore - in cui s'intravede l'osservatorio di cui sopra.

Ciononostante, l'ex capopalestra BootsMade4Walking Ŕ felice del traguardo appena raggiunto. Il suo obiettivo era quello di raggiungere i 1331 giorni di permanenza nella Palestra, una cifra particolarmente significativa per l'utente e, in particolare, per i fan di Ingress (altro gioco AR sviluppato da Niantic): "In Ingress, titolo che gioco molto di pi¨, ci sono alcuni eventi chiamati 'incontri NL-1331', dunque il mio obiettivo era resistere per 1331 giorni".

PokÚmon GO Fest 2021: il nuovo evento globale si terrÓ a luglio

A proposito di PokÚmon GO, il team di sviluppo ha recentemente annunciato le date del prossimo evento globale dedicato al popolare gioco AR. Il PokÚmon GO Fest si terrÓ dal 17 al 18 luglio 2021 e accoglierÓ (virtualmente) i giocatori di tutto il mondo.

Gli utenti parteciperanno alla celebrazione riunendosi all'interno del gioco e prendendo parte ad esclusivi eventi in-game. L'anno scorso, ci ricordano gli sviluppatori, gli allenatori hanno completato una serie di sfide per sbloccare ricompense e sconfiggere il Team GO Rocket.

Cosa ci riserva la nuova edizione del GO Fest? Non ci Ŕ a dato saperlo, ma Niantic ci assicura grandi sorprese: "Nel 2021 cadono due anniversari: il venticinquesimo dei PokÚmon e il quinto di PokÚmon GO, quindi fidatevi, non perdetevi il PokÚmon GO Fest 2021! Non vediamo l'ora di festeggiare un'altra estate insieme a voi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli".