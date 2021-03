PlayStation Vita non morirà, per il momento: ad aprile arriva un nuovo gioco

Considerata una delle console più sfortunate di sempre, PlayStation Vita era data per morta: nel 2019, infatti, Sony aveva ufficialmente terminato la produzione della sua piattaforma portatile. In dieci anni, sono state vendute poco più di 16 milioni di PS Vita - contro i 76 milioni di PSP.

Ciononostante, poche ore fa è stato annunciato l'arrivo di un nuovo gioco per PS4 e, per l'appunto, per PS Vita. Parliamo di ScourgeBringer, roguelite sviluppato da Flying Oak Games, che coglie tutti alla sprovvista preparandosi allo sbarco sulla "defunta" console Sony.

ScourgeBringer sarà l'ultimo gioco retail di PS Vita?

L'annuncio arriva dagli stessi sviluppatori di Flying Oak Games. Su Twitter, il team di sviluppo ha presentato il nuovo trailer dedicato a ScourgeBringer, già disponibile sui principali sistemi di gioco, ovvero su PC, Nintendo Switch, Xbox One e sulle più recenti Xbox Series X|S.

Non è ancora previsto il debutto su PS5, ma, in compenso, l'action RPG sta per arrivare su PlayStation 4 e sulla quasi dimenticata PlayStation Vita. Da notare come il developer abbia parlato di una release fisica per entrambe le piattaforme, il che significa che ScourgeBringer potrebbe essere, di fatto, l'ultimo gioco retail a essere rilasciato per la console portatile di Sony.

The requests shall be fulfilled!



ScourgeBringer is coming to PlayStation 4 and...

PS Vita!! The very last game?! 🏝 #vitaisland #PSVita



April 22! 📅



Wait, there's more!



PS4 physical release with @Pixnlove 🤩



PS Vita physical release with @eastasiasoft 🤩



Links in thread 👇 pic.twitter.com/bmnjASAZVe — Flying Oak Games (@FlyingOakGames) March 2, 2021

A prima vista, ScourgeBringer sembra proporre la stessa formula dei roguelite più acclamati del momento - come Dead Cells, per citare il più noto. Troviamo dunque un gameplay al cardiopalma, con combattimenti adrenalinici e avvincenti boss fight, così come un sistema di ricompense dinamico. A incorniciare il tutto ci pensa il comparto grafico in pixel art, che può piacere o meno.

ScourgeBringer sarà disponibile dal 22 aprile per piattaforme PlayStation di penultima generazione, in formato fisico e digitale. Oltre all'edizione standard, al momento è possibile preordinare la Collector's Edition della versione PS4 - in offerta a 49,90 euro, contro i 54,90 del prezzo di listino. Per quanto riguarda la versione PS Vita, i preordini verranno aperti "prossimamente".

Anche la stessa Sony ha condiviso l'ultimo trailer di ScourgeBringer, con l'evidente intento di rassicurare i (pochi?) utenti di PlayStation Vita.

In tutta onestà, non ci dispiacerebbe rispolverare la nostra PlayStation Vita per poter giocare a un titolo nuovo di zecca. L'ultima console portatile del colosso giapponese non ha avuto la fortuna sperata sul fronte delle vendite, ma resta ancora un device di tutto rispetto, almeno per quel che concerne l'hardware. Vedremo se ScourgeBringer chiuderà effettivamente il ciclo vitale di questa macchina o se qualche altro sviluppatore darà un'ulteriore chance a PS Vita.