PlayStation svela il suo calendario dell'Avvento ricco di premi: in palio PS5 Pro (e non solo)

La piccola mascotte PlayStation diventa protagonista di un'esperienza natalizia interattiva che promette sorprese e premi esclusivi per tutti i fan del brand Sony. Il calendario dell'Avvento 'Astro Bot Xmas' è già stato lanciato e da domani sarà possibile vincere una PS5 Pro, PSVR 2 e non solo.

In occasione delle festività natalizie, PlayStation ha annunciato un'iniziativa che coinvolgerà i fan del brand Sony e, più in generale, gli appassionati di gaming. Parliamo di uno speciale calendario dell'Avvento dedicato ad Astro Bot, mascotte PlayStation e protagonista dell'omonima avventura rilasciata lo scorso settembre in esclusiva per PS5.

Il robottino che ha conquistato il cuore dei giocatori diventerà testimonial di una sorta di contest che promette premi molto interessanti: "questo Natale, Astro Bot sarà il compagno di viaggio in un’avventura natalizia piena di magia e divertimento".

Sony PlayStation presenta l'#AstroBotXmas

Attraverso il profilo Instagram di PlayStation Italia, Sony condividerà con gli utenti le sorprese del suo calendario dell'Avvento, promosso con l'hashtag '#AstroBotXmas'. Ogni giorno, sul profilo si aprirà una nuova casella che rivelerà "contenuti esclusivi e momenti speciali dedicati alla community". Sony aggiunge: "[...] alcune caselle saranno più magiche di altre…".

Sono otto le caselle 'magiche' che coincideranno con i premi previsti dal contest organizzato da Sony PlayStation. "Partecipando al concorso durante queste giornate speciali, potreste vincere premi eccezionali […]", si legge nel post pubblicato sul PlayStation Blog.

Tra i premi previsti troviamo una PS5 Digital e la nuova PS5 Pro. Troviamo poi accessori di ogni tipo, come il DualSense dedicato a Fortnite, quello a tema Astro Bot e i controller della Collezione Chroma; presente anche PlayStation Portal, PSVR 2, le cuffie Pulse Elite e giochi come LEGO Horizon e Astro Bot. Sony menziona anche la presenza di "oggetti di collezione del 30° Anniversario PlayStation", ovvero, con ogni probabilità, gli stessi presenti nei bundle della 30th Anniversary Collection annunciata lo scorso settembre.

"Astro Bot sarà il protagonista assoluto di questo magico viaggio", spiega Sony. "In ogni casella, lo vedremo esplorare un mondo festoso e colorato, la sua energia contagiosa e il suo spirito curioso faranno di ogni video una piccola avventura che scalda il cuore".

Il calendario dell'Avvento è già stato lanciato, naturalmente, ma la prima giornata del concorso sarà quella di domani, martedì 3 dicembre. L'ottava e ultima giornata del contest coincide con il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Nelle regole elencate sul PlayStation Blog, leggiamo che l'estrazione della settima e ottava giornata verrà effettuata entro il 31 gennaio 2025.