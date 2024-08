PlayStation Stars: cambia il programma fedeltà di Sony. Brutte notizie per gli abbonati PS Plus

Sony ha aggiornato i termini di servizio di PlayStation Stars, apportando due modifiche che non verranno accolte molto positivamente dagli utenti. La notizia 'peggiore' arriva per i membri PS Plus: nel 2025 non sarà più possibile accumulare punti sui pagamenti degli abbonamenti.

Nel corso della scorse notte ci è arrivata un'email da Sony PlayStation che ci informa di alcuni importanti cambiamenti legati a PS Stars. L'azienda ha infatti aggiornato i termini di servizio relativi al suo programma fedeltà e, a dirla tutta, le modifiche non sono entusiasmanti.

Dal prossimo ottobre cambieranno alcune regole inerenti alla raccolta e alla conservazione dei punti PS Stars nel saldo del proprio account. Cosa più importante, prossimamente non sarà più possibile raccogliere nuovi punti sottoscrivendo o rinnovando un abbonamento a PlayStation Plus - o a qualsiasi altro servizio. Procediamo con ordine e scopriamo tutte le novità.

PS Stars cambia: ecco le modifiche effettuate da Sony

Con la suddetta email, Sony ha invitato gli utenti PlayStation a prendere visione delle modifiche effettuate a PS Stars e a 'intervenire' quando verranno ufficialmente introdotti i nuovi termini di servizio. Se non ci sarà alcun intervento, l'iscrizione a PS Stars verrà annullata.

Il programma fedeltà era stato lanciato il 13 ottobre 2022 e, negli ultimi due anni, ha permesso ai giocatori PlayStation di accumulare punti attraverso l'acquisto di giochi sul PS Store e anche tramite la sottoscrizione agli abbonamenti, inclusi quelli PS Plus. I punti guadagnati possono essere espesi per riscattare oggetti virtuali collezionabili, prodotti selezionati da Sony o fondi per il portafoglio PSN - quest'ultima opzione può essere definita la più 'popolare' tra gli utenti.

Nei prossimi mesi, tuttavia, Sony modificherà alcune importanti regole alla base del funzionamento di PS Stars. Tutto avrà inizio il 24 ottobre 2024 , data in cui verrà aggiornato il sistema legato alla raccolta dei punti fedeltà. "I nuovi punti accumulati scadranno l'ultimo giorno del mese dopo 12 mesi dalla data in cui compaiono nel saldo del tuo account PlayStation Stars", spiega Sony. "I punti accumulati prima del 24 ottobre 2024 continueranno a scadere l'ultimo giorno del mese dopo 24 mesi dalla data in cui compaiono nel saldo del tuo account PlayStation Stars".

Il 1° marzo 2025 verrà introdotta un'altra grande modifica, legata questa volta agli acquisti considerati 'idonei' per la raccolta dei punti PS Stars. "La definizione di 'Acquisti idonei' verrà aggiornata per escludere tutti i pagamenti degli abbonamenti effettuati sul PlayStation Store (inclusi i pagamenti iniziali o di rinnovo dell'abbonamento a PlayStation Plus o a qualsiasi altro servizio in abbonamento) [...]". In parole povere, come sottolinea la stessa Sony nel comunicato, non sarà più possibile accumulare punti sui pagamenti degli abbonamenti.

Per gli utenti PS Plus si tratta di un enorme svantaggio, considerando che, al momento, i soldi spesi per il rinnovo mensile o annuale possono essere convertiti in nuovi punti PS Stars. Questo cambiamento coinvolge anche gli altri abbonamenti acquistabili tramite PlayStation Store, come i servizi offerti da alcuni titoli online: un esempio può essere il Fallout 1st, abbonamento 'premium' che ogni mese offre ai giocatori di Fallout 76 numerosi vantaggi in-game.

In merito all''intervento' che gli utenti dovranno effettuare per mantenere (o rifiutare) l'iscrizione al programma fedeltà, basterà accedere a PlayStation Stars da PS App o online e accettare i nuovi termini di servizio. "Se non selezioni un'opzione, la tua iscrizione sarà annullata fino a quando non accetterai i Termini di servizio aggiornati", avvisa Sony. Quest'operazione sarà disponibile dal prossimo 24 ottobre, data in cui entreranno in vigore le prime modifiche.