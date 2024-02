PlayStation Portal hackerata per eseguire giochi PSP in emulazione

Il nuovo PlayStation Portal di Sony, il device da gaming uscito lo scorso novembre, è stato hackerato da due ingegneri di Google. Andy Nguyen e Calle Svensson sono riusciti a far funzionare in locale sul dispositivo l'emulatore PPSSPP, permettendo di eseguire Grand Theft Auto 3 per PSP senza bisogno di streaming Wi-Fi.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip — Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024

Come spiega Nguyen in un post su X, il risultato è frutto di "oltre un mese di duro lavoro" e si basa interamente su exploit software, senza richiedere modifiche hardware nella console. L'ingegnere ha pubblicato per ora solo uno screenshot dimostrativo con GTA 3 in esecuzione, ma prevede di condividere presto anche dei video per mostrare meglio le potenzialità dell'impresa.

PlayStation Portal hackerata: può eseguire i giochi PSP

PlayStation Portal, venduto a 219,99 euro in Italia, è limitato allo streaming di giochi da PS5. Attraverso questo "jailbreak" software, potrebbe invece guadagnare capacità di gaming portatile standalone, con la possibilità di eseguire anche emulatori per altre piattaforme e forse giochi Android. Nguyen e Svensson lavorano entrambi come ricercatori di sicurezza in Google: Nguyen in particolare, noto online come TheFlow, è famoso nella scena PlayStation per aver scoperto in passato diversi exploit su PS4 e PS5. A maggio, inoltre, dovrebbe svelare un nuovo hack per PS4.

Nonostante quest'ultima impresa, i due ingegneri chiariscono che al momento non hanno piani per rilasciare pubblicamente il jailbreak di PlayStation Portal. Servirebbe infatti ancora molto lavoro di ottimizzazione e, ovviamente, i rischi legali sarebbero alti. L'exploit dimostra però le potenzialità nascoste del dispositivo Sony, che grazie al suo hardware potrebbe trasformarsi in una console portatile molto più versatile, in grado di accedere a un novero di titoli molto più vasto. Il colosso giapponese difficilmente permetterà simili usi alternativi, però, quindi sarà molto difficile vedere "sbloccata" legalmente la nuova console dell'azienda.