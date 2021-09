PlayStation Plus: ora disponibili i giochi di settembre. C'è anche Hitman 2

Annunciati il 1 settembre, i nuovi giochi del PlayStation Plus sono ora disponibili al download per tutti gli abbonati al servizio di Sony. La line-up di questo mese include titoli per PS4 e PS5, tra cui Hitman 2, sequel dell'acclamato reboot sviluppato da IO Interactive. Spazio anche ai party game e agli action cooperativi: anche questo mese ce n'è per tutti i gusti.

PS Plus: a settembre Hitman, Overcooked! e Predator

Gli utenti iscritti al PlayStation Plus possono riscattare tre nuovi giochi senza costi aggiuntivi. Per i possessori di PlayStation 4 ci sono Hitman 2 e Predator: Hunting Grounds, mentre gli utenti PlayStation 5 potranno anche ottenere Overcooked! All You Can Eat.

Partiamo dal popolare stealth di IO Interactive. Hitman 2 (PS4) era stato lanciato nel novembre 2018 con la pubblicazione di Warner Bros. Interactive Entertainment. La storia dell'Agente 47 riprende direttamente dalle vicende del prequel del 2016: troviamo otto nuovi capitoli, corrispondenti ad altrettante missioni in cui 47 dovrà eliminare determinati obiettivi. I giocatori esploreranno splendidii luoghi esotici e sfrutteranno l'ambiente circostante per eliminare il bersaglio senza attirare attenzioni indesiderate, completando così la missione.

Sviluppato dal team di IllFonic - autori di Friday the 13th: The Game - Predator: Hunting Grounds (PS4) è invece uno sparatutto asimmetrico in cui una squadra di soldati affronterà la furia del Predator, creatura aliena resa celebre dall'omonimo cult cinematografico del 1987. Quattro giocatori impersoneranno i soldati, mentre un quinto sfidante indosserà la corazza del temibile Predator, sfruttando il suo arsenale per dare la caccia alle sue prede.

Arriviamo infine a Overcooked! All You Can Eat, l'unico titolo della line-up disponibile in esclusiva su PS5. Parliamo di una ghiotta collection che include i due capitoli della serie Overcooked! e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino ad oggi. I giocatori potranno giocare la campagna del colorato party game o affrontare le sfide della modalità Survival. L'edizione All You Can Eat introduce anche la modalità Assist e un'ampia gamma di opzioni dedicate all'accessibilità, come la possibilità di ridimensionare l'interfaccia utente o la modalità per daltonici.

I giochi resteranno disponibili fino al 4 ottobre 2021. Lo scorso mese, ricordiamo, Sony ha "regalato" Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville e Tennis World Tour 2 - titoli che, purtroppo, non è più possibile riscattare.