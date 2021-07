PlayStation Plus, agosto 2021: svelati i nuovi giochi gratuiti per PS4 e PS5

Come di consueto, Sony ha svelato la nuova line-up mensile del PlayStation Plus: tra pochi giorni gli utenti abbonati al servizio online potranno riscattare tre nuovi giochi gratuiti, sia per PS4 che per PS5. "Pericolosi demoni, agguerriti non morti, fauna aggressiva e professionisti armati di racchetta", ecco qualche indizio sui titoli disponibili nel mese di agosto.

PS Plus, agosto 2021: da Hunter's Arena a Tennis World Tour

I tre titoli che verranno regalati agli utenti PS Plus rispondono ai nomi di Hunter's Arena: Legends (PS4, PS5), Plants. vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville (PS4) e Tennis World Tour 2 (PS4). La nuova line-up sarà disponibile da martedì 3 agosto.

Annunciato in occasione dell'ultimo evento State of Play, Hunter's Arena: Legends è un battle royale per 30 giocatori, basato sul combattimento PvP e PvE. In un mondo invaso da una legione di demoni, gli esseri umani devono combattere e raffinare le proprie abilità esplorando pericolosi dungeon, dove troveranno ghiotte ricompense e, naturalmente, mostruosi nemici.

I fan di Plants vs. Zombies avranno la possibilità di mettere le mani su un altro folle sparatutto in terza persona. La Battaglia di Neighborville è l'ultimo episodio della popolare serie EA: troviamo 23 classi di personaggi completamente personalizzabili, di cui 9 del tutto inedite. È possibile giocare in diverse modalità di gioco, con gli amici a casa o con altri giocatori online, collaborando nelle partite PvE o sfidandosi a vicenda nei caotici scontri PvP.

Infine, per gli amanti dei titoli sportivi, troviamo Tennis World Tour 2, ultima iterazione della serie tennistica sviluppata da Big Ant Studios. Nel gioco è possibile impersonare i più grandi campioni del tennis mondiale, gareggiando su ogni superficie nel tentativo di dominare il circuito mondiale. Tennis World Tour 2 propone diverse modalità di gioco, con match singoli o doppi, e permette ai giocatori di sfidarsi a vicenda sulla stessa console oppure online.

I giochi gratuiti potranno essere riscattati dal 3 agosto al 6 settembre 2021, da tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Dei tre titoli appena elencati, Hunter's Arena: Legends è l'unico gioco ottimizzato per PlayStation 5, mentre gli altri saranno "solo" retrocompatibili. Fino a lunedì 2 agosto, i giocatori possono ancora aggiungere i titoli di luglio 2021 alla propria libreria.