PlayStation Plus: a luglio ci sono A Plague Tale e Call of Duty Black Ops 4

Puntuale come sempre, Sony ha svelato la nuova line-up di PlayStation Plus. Anche questo mese gli utenti abbonati avranno accesso a una piccola selezione di giochi gratuiti, scaricabili su PlayStation 4 e sulla più recente PlayStation 5. Dagli sparatutto in soggettiva ai picchiaduro, passando per i survival horror in terza persona: ecco i giochi PlayStation Plus di luglio 2021.

PS Plus: tutti i giochi scaricabili gratuitamente dal 6 luglio

I titoli della nuova offerta mensile saranno disponibili al download dal prossimo martedì, 6 luglio. I giocatori abbonati al PlayStation Plus potranno dirigersi sullo Store per scaricare - o aggiungere alla propria libreria - Call of Duty: Black Ops 4 (PS4), WWE 2K Battlegrounds (PS4), A Plague Tale: innocence (PS5) e, per chi se lo è lasciato sfuggire lo scorso mese, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4). Una raccolta decisamente interessante.

Partiamo da Call of Duty: Black Ops 4, penultimo capitolo della serie Treyarch che precede il reboot Black Ops Cold War. Il first-person shooter propone un adrenalinico comparto multiplayer in cui i fan di COD possono impersonare i cosiddetti Specialisti, dotati di abilità ed equipaggiamenti unici. Black Ops 4 include anche l'immancabile modalità Zombi, da giocare in solitaria o in co-op, e Blackout, la modalità battle royale che anticipa il più popolare Warzone.

Per i fan del wrestling c'è WWE 2K Battlegrounds, un colorato picchiaduro arcade in cui gli appassionati possono vestire i panni delle superstar e delle leggende della WWE. Troviamo un'inedita modalità Storia, dov'è possibile sbloccare i personaggi del roster e nuove arene, così come una coinvolgente esperienza online per competere con gli altri giocatori. In alternativa, è disponibile una modalità multigiocatore locale per sfidare i propri amici.

La ciliegina sulla torta di questa line-up è A Plague Tale: Innocence. A differenza di Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds - scaricabili sia su PS4 che su PS5 - l'acclamata avventura di Asobo Studio sarà disponibile esclusivamente nella sua versione next-gen. A Plague Tale arriva su PS5 con una risoluzione in 4K nativo, 60 FPS, un comparto grafico notevolmente migliorato e tempi di caricamento ridotti. Sarà l'occasione perfetta per rivivere la storia di Amicia e del suo fratellino Hugo, in un viaggio ambientato nella Francia del 1348, nel periodo della peste nera.

Ricordiamo che, in occasione dello showcase Xbox & Bethesda Games, poche settimane fa Asobo e Focus Home Interactive hanno annunciato il sequel A Plague Tale: Requiem. Arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S nel corso del 2022.

A questi tre titoli gratuiti si affianca Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, ultima iterazione dell'iconico franchise SEGA sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio - autori della serie Yakuza e del sorprendente Judgment. Il picchiaduro ritorna in esclusiva su PlayStation 4, portando con sé una rinnovata veste grafica e nuove funzionalità online, come i tornei fino a 16 giocatori e la possibilità di seguire in diretta gli incontri degli altri giocatori.

I nuovi giochi PlayStation Plus saranno disponibili al download dal 6 luglio al 2 agosto 2021. Fino a lunedì 5 luglio, gli utenti possono ancora riscattare i giochi gratuiti dello scorso mese, ovvero Star Wars: Squadrons e Operation: Tango.