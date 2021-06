A Plague Tale Requiem su PC, Xbox Series X|S e PS5 nel 2022: ecco il trailer

Tra i numerosi annunci della conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase c'è stato quello di A Plague Tale Requiem, secondo capitolo dell'avventura dinamica sviluppata da Asobo Studio (Microsoft Flight Simulator). Dopo il successo di Innocence, Requiem ci riporta nella Francia del XIV secolo, durante la guerra dei cent'anni: Amicia e suo fratello Hugo dovranno affrontare una nuova e pericolosa missione, nel tentativo di sopravvivere in un mondo brutale e inumano.

A Plague Tale Requiem: dal day one su Xbox Game Pass

Il sensazionale trailer ci presenta la storia e il setting di A Plague Tale Requiem. Vediamo Amicia de Rune, voce narrante del filmato, mentre il piccolo Hugo fa la sua comparsa negli ultimi secondi della clip. L'impatto scenico è sorprendente, soprattutto se si considera che l'intero filmato è stato catturato con il motore di gioco. Del resto, Requiem è una produzione next-gen e, pertanto, sbarcherà esclusivamente sulle console di nuova generazione e su PC.

Nonostante il gioco sia stato presentato durante la press conference di Microsoft all'E3 2021, Asobo Studio e il publisher Focus Home Interactive confermano che A Plague Tale Requiem arriverà anche su PlayStation 5, oltre che su Xbox Series X e Series S.



A proposito di Xbox, A Plague Tale Requiem sarà disponibile nel catalogo di Game Pass già dal giorno di lancio: potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati al servizio on demand. Il titolo di Asobo e Focus Home affianca altre grandi produzioni che debutteranno prossimamente su Xbox Game Pass, come Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Curiosamente, l'avventura dinamica vedrà la luce anche su Nintendo Switch, dove girerà in streaming grazie alla tecnologia cloud messa a disposizione dalla Grande N. L'attesa, purtroppo, sarà piuttosto lunga, perché A Plague Tale Requiem arriverà solo nel corso del 2022.