PlayStation Plus, disponibili da oggi i giochi di giugno 2022: c'è anche God of War

Questo mese daremo il benvenuto al nuovo PlayStation Plus. Il servizio di Sony si rinnova per offrire agli utenti di PS5 e PS4 un'ulteriore serie di benefici, tra cui l'accesso a un ricco catalogo di giochi - tra cui le ultime uscite e numerosi classici 'old-gen' - e la possibilità di usufruire di funzionalità esclusive, come lo streaming dei giochi nel cloud e le versioni di prova.

Dopo il recente lancio in Asia, il nuovo PS Plus si appresta a debuttare in Italia: il lancio è fissato per il 22 giugno. Nell'attesa, gli abbonati possono riscattare gli ultimi giochi mensili: a giugno ci sono God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.

PS Plus: da Kratos a Naruto, gli eroi di giugno 2022

Questo mese PlayStation Plus offre due giochi PS4 e un terzo titolo compatibile anche con PS5.

Spicca God of War, reboot dell'omonima serie action che ha conquistato il cuore di milioni di giocatori. "Dopo essersi lasciato alle spalle la vita al cospetto degli dei, Kratos deve adattarsi a terre sconosciute, pericoli inattesi e a una seconda possibilità di essere padre". In quest'avventura ambientata nella Scandinavia delle divinità norrene, il Fantasma di Sparta è affiancato dal figlio Atreus, personaggio tanto affascinante quanto importante ai fini narrativi. Il gioco è disponibile in versione PS4, ma supporta anche PS5 grazie all'update next-gen.

Spazio anche ai picchiaduro con Naruto to Boruto: Shinobi Striker, titolo caratterizzato da uno stile grafico del tutto nuovo per la serie. Troviamo inoltre un'inedita componente multiplayer online: in squadre da quattro, gli aspiranti ninja dovranno collaborare per avere la meglio sugli altri giocatori. Il gioco, sviluppato da Soleil Ltd., è disponibile per tutti i possessori di PS4.

Anche in Nickelodeon All-Star Brawl se le danno di santa ragione. SpongeBob, le Tartarughe Ninja, Danny Phantom e altri iconici volti di Nickelodeon si contenderanno il titolo di 'dominatore assoluto dell'universo dell'animazione'. "Con set di mosse e attacchi unici ispirati alle loro personalità, ogni personaggio ha un proprio stile di gioco caratteristico che offre un’azione senza limiti per le schiere di fan di Nickelodeon". Da oggi è disponibile un aggiornamento gratuito che introduce il doppiaggio dei personaggi, grande lacuna del gioco al lancio. Può essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti i possessori di PS4 e, in questo caso, PS5.

I giochi mensili del PS Plus sono disponibili da oggi, martedì 7 giugno, fino a lunedì 4 luglio.