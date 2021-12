PlayStation Plus, dicembre 2021: Godfall e Mortal Shell tra i giochi in regalo

Dopo le indiscrezioni diffuse nelle scorse ore, Sony ha confermato la nuova line-up di PlayStation Plus svelando ufficialmente i titoli che andranno ad arricchire le librerie degli abbonati. Sono Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains e Mortal Shell i protagonisti di dicembre 2021. Dalla prossima settimana, questi tre titoli potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi da tutti gli utenti iscritti al servizio disponibile su PS4 e PS5.

PS Plus: giochi di ruolo e d'azione nel mese di dicembre

Con l'annuncio pubblicato sul PlayStation Blog, SIE ha confermato la presenza di Godfall (PS5, PS4) e Mortal Shell (PS4) nella nuova ondata di giochi del PlayStation Plus.

Nel particolare caso del looter-slasher di Gearbox e Counterplay Games, il PS Plus metterà a disposizione la nuova Challenger Edition, versione che - a quanto pare - include esclusivamente i contenuti endgame del gioco originale, oltre a una serie di bonus come armi e punti abilità.



"Mettiti in gioco con tutte e tre le modalità endgame: Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa. Gioca in modalità cooperativa con 3 giocatori per mostrare le tue abilità, perfezionare la tua build e distruggere i tuoi nemici". Manca la campagna presente invece nella versione completa dell'action RPG, il che ha portato alcuni utenti a criticare la scelta di Sony.

Per quanto riguarda Mortal Shell, il soulslike sarà disponibile nella sola versione PS4 e potrà essere riprodotto su PS5 tramite retrocompatibilità. Il gioco di ruolo di Cold Symmetry offre un'esperienza single player piuttosto punitiva che ammicca ai più popolari titoli della serie Dark Souls, almeno per quanto concerne il gameplay. "Mentre i resti dell’umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori".

Sony ha pensato anche ai casual gamer, includendo nella nuova line-up Lego DC Super-Villains in versione PS4. In questa colorata avventura, 'costruita' con i mattoncini Lego, i giocatori possono vestire i panni dei supercattivi più famosi dell'universo fumettistico DC Comics: ci sono Joker, Harley Quinn, Lex Luthor, Darkseid e tanti altri iconici villain. "L’avventura ha luogo in uno scenario open-world dell’universo DC, i membri della Justice League sono scomparsi, lasciando il compito di proteggere la Terra alle loro controparti, autoproclamatesi il 'Justice Syndicate'".

Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell e Lego DC Super-Villains saranno tutti disponibili al download a partire dal prossimo 7 dicembre. Gli abbonati a PlayStation Plus possono aggiungere i giochi alla loro raccolta fino a lunedì 3 gennaio 2022. Entro questa data è inoltre possibile riscattare i tre giochi bonus offerti per il 5° compleanno di PlayStation VR, ovvero The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners e Until You Fall.