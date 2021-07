PlayStation Now: ora disponibili i giochi di luglio, tra cui Red Dead Redemption 2

Luglio sarà un mese particolarmente caldo per gli utenti abbonati a PlayStation Now. Come da programma, il servizio on demand di Sony accoglie una nuova ondata di titoli, pronti per l'avvio in streaming o, in altrernativa, per il download senza costi aggiuntivi.

La punta di diamante della nuova line-up è Red Dead Redemption 2, ultima grande produzione firmata Rockstar Games, una dei migliori titoli della scorsa generazione. Non solo, ci sono altri due giochi per gli utenti PS4 e PS5, così come il gradito ritorno di un autentico capolavoro.

PS Now, luglio 2021: da Red Dead Redemption 2 a God of War

Come annunciato da Adam Michel, Senior Manager of Game Services Contest presso SIE, il catalogo on demand di PlayStation Now accoglie sette nuovi titoli. A partire da oggi, 6 luglio, gli utenti abbonati al servizio possono riscattare i seguenti giochi:

Red Dead Redemption 2

Nioh 2

Moving Out

God of War

Judgment

Olympic Games Tokyo 2020

Nascar Heat 5

Il western di Rockstar è sicuramente il pezzo forte della nuova offerta. In merito alla trama di Red Dead Redemption 2, Sony ci offre una sinossi: "Dopo una rapina andata storta nella città occidentale di Blackwater, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti a fuggire. Con agenti federali e i migliori cacciatori di taglie del paese alle calcagna, per sopravvivere la gang deve rapinare, rubare e combattere attraverso il selvaggio cuore dell'America". Oltre all'avventura single player, i giocatori avranno anche accesso all'esperienza di Red Dead Online, dove potranno creare il proprio alter ego e partecipare a un ricco comparto di missioni inedite.

A differenza degli altri titoli, Red Dead Redemption 2 non può essere riprodotto in streaming ed è disponibile solo tramite download su PS4 e PS5, fino al 1° novembre 2021.

Altri due titoli che vale la pena menzionare sono Nioh 2 e Judgment, due produzioni di stampo nipponico. Nel primo caso parliamo dell'adrenalinico soulslike sviluppato da Team Ninja (Ninja Gaiden, Dead or Alive), ambientato nel Giappone dell'era Sengoku: il protagonista potrà assumere la forma di uno Yokai, scatenando devastanti poteri paranormali ai danni di grotteschi demoni. Judgment è invece l'ultima opera del team Ryū ga Gotoku, autori di Yakuza: parliamo infatti di uno spin-off della celebre serie action che, in questo caso, vede protagonista un ex avvocato, Takayuki Yagami, divenuto investigatore privato per risolvere un caso di omicidio seriale.

Come RDR 2, anche Judgment sarà disponibile per un periodo di tempo limitato: potrà essere giocato, in streaming o via donwload, solo fino al 4 ottobre 2021.

A proposito di God of War, il reboot dell'omonima saga torna disponibile nel catalogo di PlayStation Now, questa volta a tempo indeterminato. L'esclusiva PS4 è stata recentemente aggiornata su PS5 per supportare la risoluzione 4K e i 60 FPS.