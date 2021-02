PlayStation 5: God of War girerà a 4K 60 fps

God of War girerà alla risoluzione 4K e al frame rate di 60 frame per secondo su PlayStation 5 in modalità Retrocompatibilità. Si tratta di prestazioni notevoli per un gioco con grafica all'avanguardia (è uscito nel 2018), con i 60 frame per secondo che miglioreranno sensibilmente l'esperienza di gioco.

God of War a 60 frame per secondo

Su PS4 Pro God of War dispone di due modalità grafiche: Checkerboard 4K (ovvero la tecnica di upscaling propria della console) a 30 fps e Performance. In quest'ultimo caso il gioco gira in 1080 fps a frame rate sbloccato. Con il nuovo update, invece, su PS5 sarà possibile giocare in Checkerboard 4K a 60 fps stabili.

Si tratta dunque ancora di un upscaling, e non di vero 4K, ma con un frame rate sicuramente migliore. Rimane disponibile la versione originale, per chi (chissà per quale motivo) volesse giocare su PS5 con frame rate bloccato a 30 fps.

Il gameplay a 60 fps non solo offre immagini più fluide, ma migliora la reattività generale del gioco, rendendo i controlli più naturali. L'update è disponibile per tutti coloro che giocheranno God of War su PS5 tramite la PlayStation Plus Collection, un modo che consente ai proprietari della nuova console di accedere a un nutrito catalogo di giochi PS4 gratuitamente, o tramite copia fisica o digitale di God of War per PS4.

