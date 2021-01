Retrocompatibilità PS5: ecco il database con oltre 577 giochi per capire quali funzionano davvero

Un sito progettato per ottenere nella maniera più semplice possibile informazioni sulla compatibilità dei giochi PlayStation 4 con la nuova PlayStation 5. Innanzitutto, è possibile scoprire se il gioco viene avviato su PS5 ed eventualmente con quali limitazioni, con informazioni anche su performance legate alla risoluzione e al frame rate, declinate nelle varie modalità grafiche quando sono disponibili.

Retrocompatibilità PS5: un database di 577 giochi

La maggior parte dei giochi per PS4 oggi funziona sulla console di nuova generazione, ma sulla rete ci sono poche informazioni sulle prestazioni. Sul PlayStation Store, infatti, Sony si limita a segnalare che certi giochi sono disponibili solo su PS4. Backwards-compatible.com intende porre rimedio a questa lacuna, con confronti prestazionali tra le esecuzioni su PS5 e su PS4 Pro e su PS4.

Notiamo, tra le altre cose, che i giochi che sono stati potenziati per sfruttare l'hardware di PS4 Pro, nella maggior parte dei casi beneficiano di miglioramenti anche su PS5, e molto spesso girano a un frame rate superiore e più stabile. Alcuni giochi riceveranno senza dubbio miglioramenti delle prestazioni in futuro, come nel caso di The Last of Us Parte II, per il quale non è ancora disponibile la patch PS5.

I responsabili del progetto sono alcuni membri del celebre forum ResetEra e in particolare Liabe Brave. Per il momento su Backwards-compatible.com si trovano 577 giochi per i quali sono disponibili informazioni sulla retrocompatibilità su PS5, sulle ottimizzazioni e altro ancora. Il sito, che risulta tra le altre cose particolarmente veloce, permette di filtrare gli elenchi in base alle prestazioni, alla risoluzione, alla presenza dell'opzione di HDR, all'esclusività sulle piattaforme Sony, al supporto VR e sulla base dei difetti grafici.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!