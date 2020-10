PlayStation 5 straccia Xbox Series X: è la console più richiesta secondo gli analisti

Il prossimo mese Sony e Microsoft si scontreranno sul campo di battaglia della next-gen con le rispettive PlayStation 5 e Xbox Series X. Abbiamo parlato dei sorprendenti numeri racimolati dal colosso giapponese sul fronte dei preordini, ma anche gli analisti hanno voluto dire la loro.

Secondo l'agenzia londinese Rise at Seven, PS5 avrebbe un netto vantaggio sulla console rivale, con ben 148 paesi su 161 che preferiscono la macchina di Sony.

PS5 vs Xbox Series X: la parola agli analisti

Tra le due console di nuova generazione sarà Xbox Series X a debuttare per prima, affiancata dalla piccola ed economica Series S. Mentre tutto il mondo accoglierà le console Microsoft il prossimo 10 novembre, Sony sceglie un lancio scaglionato per PS5, con USA, Giappone e altri paesi a riceverla per primi il 12 novembre; i restanti, Italia inclusa, dovranno attendere il 19 novembre.

È tuttavia PlayStation 5 ad essere il prodotto più richiesto, stando al report diffuso da Rise at Seven. La compagnia, forte della collaborazione con il rivenditore GAME, ha condiviso informazioni molto interessanti circa la domanda delle due console next-gen: incrociando i dati di ricerca di Google con le stime dei preordini, è stata tracciata una mappa delle preferenze di ciascun paese.

Come possiamo osservare, si potrebbe dire che PS5 ha già conquistato il globo. Su un totale di 161 paesi presi in esame, 148 preferiscono la console di Sony a quella di Microsoft.

Impressionanti anche le percentuali relative alla domanda espressa nei singoli paesi. Notiamo come il Giappone preferisca PlayStation per il 98.94%, contro il 1.05% di Xbox; la console Microsoft ha più fortuna in Cina, dove domina con il 54.97% di preferenze rispetto a PS5. È possibile consultare la tabella completa grazie a un documento condiviso da Rise at Seven.

Naturalmente parliamo di stime e previsioni e solo dopo il lancio delle due console potremo delineare un quadro più definito. Restano, in ogni caso, notizie incoraggianti per Sony e per la sua attesa PlayStation 5, in arrivo nel Bel Paese il 19 novembre.