PlayStation 5 sarà disponibile oggi su Amazon dalle 13. Ecco come acquistarla

Acquistare le nuove console su Amazon quest'anno è stato particolarmente difficile. L'e-commerce ha garantito disponibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X in finestre temporali veramente molto ridotte: dopo pochi minuti, infatti, entrambe le console sono andate subito in sold-out.

PlayStation 5: disponibile su Amazon al day one

Se su Amazon le scorte sono terminate nell’arco di qualche minuto, non è andata molto diversamente negli altri store, visto che neanche su Unieuro, MediaWorld e Euronics non sono rimaste disponibili a lungo. Circa questa indisponibilità sono diversi i fattori da tenere in considerazione: storicamente il lancio delle console è stato sempre un momento difficile in termini di produzione, perché gli appassionati si fiondano a comprarle subito. La domanda è poi alta per il confinamento voluto dai governi in diverse nazioni del mondo, con la gente che ha più tempo per giocare. La crisi sanitaria sicuramente ha un impatto, o lo ha avuto nel corso dell'anno, anche sulla produzione.

Amazon ha comunque confermato a diversi clienti che alcune unità di PS5 saranno disponibili all'acquisto nel Regno Unito, in Spagna e in Italia a partire dalle 13:00 ora italiana. Non sappiamo quanto grande sarà il lotto di console disponibili ma una cosa è certa: bisognerà collegarsi alle 13:00 e andare di "refresh selvaggio" se ci si vuole assicurare un'unità della console, perché certamente andranno esaurite in fretta. Se nel rettangolino di PS5 presente in questa pagina figura il prezzo allora vuol dire che le console sono disponibili.

In sconto sempre nella giornata di oggi anche l'abbonamento Playstation Plus da 12 mesi, adesso veramente molto conveniente. Date un occhio anche agli altri accessori per PS5, come il nuovo formidabile DualSense, e a Spider-Man: Miles Morales, un gioco che vi consente sin dal day one di sfruttare l'hardware della nuova console, sia in termini di gaming a 60fps in un grande mondo aperto che come supporto al Ray Tracing.

PlayStation 5 su Euronics e MediaWorld

Euronics e MediaWorld nel corso della giornata avranno disponibilità di alcune unità di PlayStation 5. Anche in questo caso le scorte si esauriranno velocemente, quindi affrettatevi e andate di "refresh". Ecco le PlayStation 5 disponibili.