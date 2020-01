PlayStation 5: sarà davvero così il suo aspetto finale? Ecco le immagini

PlayStation 5 con un form factor più aggressivo rispetto al passato: una sorta di X composta da due piani sfalsati. Le immagini confermerebbero un cambiamento di stile in qualche modo anticipato anche dal devkit di PS5, a forma, invece, di V.

Inoltre, non smentiscono una foto di una presunta PS5 diffusa nelle scorse settimane. Si tratta di uno scatto sfocato, non facilmente interpretabile, ma che sembra riproporre il form factor a X che vediamo in questo nuovo brevetto. Riportato dapprima dal sito cinese My Driver, si tratterebbe di un brevetto depositato da Sony nei mesi scorsi, poi rimosso.

Queste informazioni, dunque, vanno prese ancora con le dovute precauzioni. Se le immagini corrispondessero al vero, PS5 sarebbe dotata di due porte USB, di un lettore ottico e del pulsante di accensione all'incrocio tra i due piani sfalsati.

Fino a oggi, ad eccezione del logo, niente è stato rivelato circa il form factor di PS5. Non è neanche nota la data in cui la console verrà annunciata definitivamente: Sony si è limitata a dire che non parteciperà a E3 2020, ma che organizzerà una serie di eventi per accompagnare i fan al lancio di PS5, che avverrà nella prossima stagione natalizia.