PlayStation 5 Pro: scoperti i teraflops della GPU e 2 GB di memoria DDR5 inaspettati

Il debutto di PlayStation 5 Pro è imminente, ci separano solo pochi giorni dal 7 novembre. La nuova console, venduta a 799,99€, vede nella GPU altamente migliorata per gestire meglio il ray tracing e nell'upscaling basato su IA chiamato PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) le sue migliori qualità.

Un video di teardown (visibile in calce), insieme a una tabella con le specifiche tecniche, ci svelano però dettagli tecnici finora inediti. Sony dichiara per la GPU di PS5 Pro una potenza di calcolo di 16,7 teraflops contro i 10,3 teraflops della PS5 "normale", anche se il dato della nuova console potrebbe essere persino doppio rispetto a quello dichiarato visto che le unità RDNA 3 della PS5 Pro dovrebbero essere "dual issue", capaci di eseguire due istruzioni in contemporanea, come per le GPU desktop. Il fatto che però non sia indicato nella tabella lascia pensare che questa capacità sia stata stralciata da PS5 Pro.

Potenza a parte, a stupire è soprattutto la memoria: nella tabella si riporta che non ci sono più solo 16 GB di memoria GDDR6 condivisa tra la CPU e la GPU come in PS5, bensì 16 GB di memoria GDDR6 e 2 GB di memoria DDR5.

Non è chiaro in che modo Sony intenda sfruttare i due differenti pool di memoria, ma è lecito pensare che i 2 GB di memoria DDR5 serviranno per la gestione del sistema operativo e altre operazioni in background. Quanto alla CPU, sono confermati gli 8 core Zen 2 della PS5, anche se in passato ci sono state indiscrezioni sulla possibilità che il Boost Clock sia stato incrementato di 350 MHz, da 3,5 a 3,85 GHz; la scheda tecnica non lo menziona.

Ricordiamo che la GPU di PS5 è basata su architettura RDNA 3, con alcune integrazioni sul fronte del ray tracing che sui chip grafici delle schede video desktop vedremo solo con le GPU RDNA 4 di prossimo arrivo. Dalle 36 CU RDNA 2 di PS5 si è passati a 60 CU.

Nella scheda tecnica si parla di una potenza massima nominale di 390 watt, ovvero 40 Watt in più rispetto a PS5, mentre il peso di 3,1 kg è inferiore all'attuale PlayStation 5 Digital Edition (3,4 kg). Quanto al video di teardown, eseguito dal canale brasiliano TAG, osserviamo alcune novità interne come la batteria CMOS di più facile accesso e la ventola che è stata leggermente ridotta in diametro e spessore.