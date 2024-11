PlayStation 5 PRO: efficienza impressionante con miglioramenti prestazionali superiori al 30% a fronte di aumenti ai consumi minimi

Digital Foundry sostiene che un gioco come Elden Ring registra su PlayStation 5 PRO un aumento alle prestazioni di circa il 35% consumando solo il 5,5% in più. E sarebbe solo uno di svariati titoli che godono di miglioramenti prestazionali notevoli a fronte di consumi solo leggermente aumentati.

Sempre stando a questi test, il SoC di PlayStation 5 Slim sarebbe molto meno efficiente, con conseguente consumo energetico notevolmente più elevato rispetto alla PS5 base. COn la Modalità Quality, infatti, Elden Ring porta PS5 PRO a consumare circa 228-230 W mentre la PS5 originale consuma meno energia, circa 215-218 W. Invece, PS5 Slim, che ha un SoC con processo costruttivo a 6 nanometri contro i 7 nanometri del SoC della PS5 di base e i 4 nanometri di quello della PRO, si avvicina più a PS5 Pro che alla PS5 originale.

PS5 Pro utilizza più di 230 W in Marvel's Spider-Man 2 mentre il consumo della PS5 base oscilla tra 200 e 216 W, con PS5 Slim che ancora una volta mostra consumi più alti rispetto alla PS5 originale. Infine, il consumo energetico della PS5 Pro si aggira sopra i 230 W, toccando un massimo di 240 W, in F1 24 in esecuzione in modalità "Qualità".

L'aumento del consumo energetico per la PS5 Pro coincide con miglioramenti alla qualità dell'immagine, un RT migliore e frame rate maggiori o più stabili. DF nota che la PS5 Pro offre un aumento delle prestazioni del 30-35% in Elden Ring in modalità "Qualità", anche se il gioco non è stato esplicitamente migliorato per la nuova console. Ciò si traduce in un frame rate che rimane costantemente sopra i 50 fps. Al contrario, la PS5 base vede il frame rate fluttuare sui 40 fps, scendendo persino a 30 in alcune occasioni.

Il risultato di Elden Ring è piuttosto impressionante poiché la console consuma solo circa 12 W o il 5,5% di energia in più per offrire prestazioni fino al 35% più veloci. Tuttavia, non tutte le ottimizzazioni per PS5 PRO garantiscono i risultati sperati.

Sony PlayStation 5 Pro è stata ufficialmente messa in vendita il 7 novembre a 799,99€ in Italia, un prezzo molto alto che ha scontentato buona parte della community dei giocatori. A fronte di questo esborso non indifferente, PS5 Pro promette una GPU molto più potente supportata dalla tecnologia di upsampling PSSR proprietaria di Sony, la stessa CPU basata su architettura Zen 2 ma con una velocità di clock superiore del 10% e 2 GB di DDR5 supplementari, per citare alcuni aggiornamenti. In particolare, la PS5 di base dispone di 36 Compute Unit basate su architettura AMD RDNA 2, con una potenza di elaborazione grafica di 10,28 teraflops. PS5 PRO, invece, aumenta a 60 Compute Unit (un incremento del 67%), portando la GPU a una potenza di 16,7 teraflops. Questi aggiornamenti dovrebbero consentire alla PS5 Pro di funzionare notevolmente meglio sia nei titoli PS5 Pro-enhanced che in quelli PS5 standard.