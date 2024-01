PlayStation 5 portatile? Si può fare, perfino in casa: eccola qui!

Il canale YouTube DIY Perks ha pubblicato un video in cui viene realizzata da zero una PlayStation 5 portatile. Si tratta di un sistema completo che ricorda i computer desktop all-in-one, ma in un formato incredibilmente compatto che può essere riposto in uno zaino al pari di un laptop. L'aspetto più sorprendente: è stato realizzato completamente in casa.

È bene chiarirlo: per costruire un dispositivo simile è necessario possedere le giuste competenze e, soprattutto, un'attrezzatura adeguata. Inoltre, il costo non possiamo definirlo esattamente accessibile.

In primis, i materiali che vanno aggiunti al costo della console, e del monitor, sono quelli dedicati al sistema di raffreddamento. Per realizzare una versione così sottile dell'ammiraglia Sony, infatti, si è resa necessaria una soluzione alternativa a quella preinstallata, nonostante sia stata utilizzata la nuova variante Slim più compatta.

In particolare, alla scheda madre sono stati affiancati due generosi heatspreader in rame indispensabili per ottenere una superficie sufficiente a disperdere il calore prodotto dal SoC a pieno carico. Per il collegamento al chip, sul quale è stato applicato il metallo liquido, è stato adattato un blocco in rame nichelato realizzato in casa e 6 heatpipe, il tutto unito con della tradizionale pasta termica.

Da non trascurare le ventole, poiché quelle tradizionali per laptop a basso costo si sono rivelate inefficaci. Per tale motivo, sono state utilizzate tre ventole per portatili ad alte prestazioni che hanno un prezzo sensibilmente più oneroso. I risultati, però, sono stati eccellenti e la console è riuscita a mantenere una temperatura operativa perfino inferiore rispetto a quella prevista da Sony.

Infine, si è reso necessario anche l'utilizzo di un alimentatore esterno per contenere il più possibile lo spessore, oltre ad altri componenti stampati in 3D e un pannello in fibra di carbonio per rinforzare il display ultrasottile. Il risultato è un sistema di gioco portatile capace di sfruttare al meglio le capacità della console e caratterizzato da una praticità impareggiabile.

Un progetto senza dubbio interessante e la cui produzione in serie consentirebbe di ridurre sensibilmente i costi. Tuttavia, questi ultimi rimarrebbero piuttosto elevati per cui, nonostante siano trascorsi ormai dieci anni per Sony dall'ultima presentazione di una console portatile, la soluzione di DIY Perks rimarrà quasi certamente un'esclusiva dei temerari che vorranno cimentarsi in un progetto artigianale.