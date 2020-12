PlayStation 5 introvabile? Risparmiate per PS5 Pro, avrà due GPU

Al fianco delle schede video di ultima generazione, le nuove console di Sony e Microsoft sono i prodotti più desiderati, e introvabili, del 2020. Nel caso specifico di PlayStation 5, inoltre, ci sono state numerose polemiche in merito ai presunti difetti di fabbrica, quelli legati ai problemi di surriscaldamento e alle misteriose macchie comparse sulla scocca della macchina.

Insomma, il lancio della next-gen è stato piuttosto tumultuoso, eppure - stando alle recenti indiscrezioni - i produttori starebbero già lavorando alle prossime console.

PS5 Pro: Sony deposita il brevetto per la console mid-gen

Quando parliamo di mid-gen ci riferiamo a piattaforme come Xbox One X e PlayStation 4 Pro, rilasciate nel bel mezzo del ciclo vitale delle tradizionali console per proporre un hardware più performante, ad un prezzo leggermente superiore alla norma. Non c'è da stupirsi, dunque, se si parla già di un'ipotetica PS5 Pro a poche settimane dal lancio di PlayStation 5.

Nel gennaio del 2019 Sony aveva depositato un brevetto in cui è raffigurato il funzionamento di una nuova console. Abbiamo la certezza che non si tratta di PS5, poiché si parla di un sistema "scalabile" dotato di una configurazione alquanto insolita, almeno per le console casalinghe.

Troviamo infatti due GPU, capaci di operare in parallelo per offrire prestazioni migliori sul fronte grafica: mentre una delle GPU si occuperà del controllo dell'output HDMI, l'altra sosterrà il lavoro della prima al fine di garantire la massima stabilità del sistema.

Osservando gli schemi riportati nel brevetto è difficile farsi un'idea più chiara in merito alle feature della prossima piattaforma. Ipotizziamo che, con una simile configurazione hardware, PS5 Pro sarà in grado di riprodurre giochi in 4K nativo a frame rate elevati (60 o 120 fps, idealmente).

Inutile dire che i rumor legati a PS5 Pro hanno già innescato le polemiche - e, per fortuna, l'umorismo - dei giocatori, come testimoniano le prime reazioni provenienti dai social.

Ps5 pro? I AINT EVEN GOT THE REGULAR pic.twitter.com/TLrNpEzgNS — nis. (@_NISWATCH) December 2, 2020

Terremo gli occhi aperti, ma non ci aspettiamo eventuali annunci da parte di Sony, non prima di qualche anno se non altro. La "classica" PlayStation 5 ci terrà compagnia ancora per un po' e, nel migliore dei casi, prossimamente sarà affiancata dall'immancabile versione Slim - un'alternativa molto più intrigante, viste le generose dimensioni della console next-gen.

Vi ricordiamo che PS5 è disponibile in Italia dallo scorso 19 novembre, a partire da 399 euro (versione Digital). La disponibilità della console continua a essere estremamente limitata e le poche scorte rilanciate qualche giorno fa sugli store online sono andate esaurite nel giro di pochi minuti.