PlayStation 5 e registrazioni vocali: Sony, 'nessuna violazione della privacy'

Sony ha pubblicato dei chiarimenti sulla nuova, e alquanto controversa, funzionalità di registrazione delle chat vocali, inserita su PlayStation 4 con l'aggiornamento software 8.00 e disponibile anche sulla nuova PlayStation 5 quando arriverà in commercio.

In seguito all'annuncio, alcuni utenti hanno espresso la propria preoccupazione ritenendo che Sony avrebbe attivamente registrato e moderato le conversazioni tra gruppi privati. In un nuovo post sul blog pubblicato nella giornata di venerdì, Catherine Jensen, vice president Global Consumer Experience di Sony, ha ammesso che la società "avrebbe dovuto spiegare più chiaramente il motivo per cui questa funzione è stata implementata".

Catherine Jensen conferma che Sony non monitorerà e non ascolterà attivamente le conversazioni private quando PlayStation5 arriverà sul mercato nel corso del prossimo mese. "L'unico scopo di questa funzionalità è quello di aiutare a segnalare comportamenti inappropriati, comprese azioni che violano il nostro codice di condotta", scrive. "Tenete presente che questa funzione non monitorerà né ascolterà attivamente le vostre conversazioni - in nessun caso - ed è strettamente limitata alla segnalazione di abusi o molestie online".

A detta di Sony, dunque, si tratta piuttosto di una funzionalità innovativa, che servirà a intercettare i comportamenti poco consoni all'interno della community di Sony. La nuova funzionalità, infatti, registrerà gli ultimi cinque minuti di qualsiasi chat vocale privata. In questo modo, se un utente subisce molestie o avviene qualsiasi cosa che si ritenga essere in violazione alle regole di Sony sul comportamento dei giocatori, verranno inviate registrazioni fino a 40 secondi al team di moderazione di Sony affinché questo possa esaminare quanto accaduto. La registrazione inoltrata comprenderà un massimo di 20 secondi relativi alla violazione del codice di condotta, e i 10 secondi subito antecedenti e i 10 subito successivi al momento della violazione.

"PlayStation 5 invierà direttamente i rapporti al nostro team di Consumer Experience che si occupa di moderazione. Loro ascolteranno le registrazioni e agiranno, se lo riterranno opportuno" aggiunge la Jensen. "Il nostro team coglierà questa opportunità per fornire assistenza e istruzioni nei casi che lo richiederanno".

Non ci sarà la possibilità di disattivare la funzionalità di registrazione delle chat vocali, perché Sony intende assicurarsi che tutti i suoi utenti "si sentano al sicuro quando giocano con altri online, e che questo non riguardi solo coloro che scelgono di abilitare la funzione".