PlayStation 5 è davvero ''grande''! Ecco il confronto dimensionale con le altre console

Sarà per il design davvero unico e particolare ma di fatto la nuova PlayStation 5 ha fatto subito scalpore per le dimensioni. Sin dalle prime immagini tutti si sono chiesti quanto fosse alta e grande la nuova console rispetto non solo alla Xbox serie X ma anche rispetto alla vecchia PS4 o alle passate console di Sony. Ora che sappiamo davvero tutto sulla PS5 possiamo confermarlo: la PlayStation 5 è la più grande console degli ultimi anni.

PlayStation 5 contro tutti: è la più grande di sempre

Secondo quanto rivelato da Sony ecco che la nuova PlayStation 5 possiede delle specifiche in seno alle dimensioni decisamente importante. Ossia parliamo di:

Altezza: 390 millimetri

Spessore: 104 millimetri

Larghezza: 260 millimetri

Per capire quanto effettivamente è più grande della concorrenza o anche delle passate generazione di PlayStation, eccovi tutte le dimensioni di Xbox o anche di Ninendo (che comunque risulta una console particolare) e anche di PlayStation 4, 4 Pro o anche PS3 e PS2.

Xbox Serie X

Altezza: 301 millimetri

Spessore: 151 millimetri

Larghezza: 151 millimetri

PlayStation 4 Pro

Altezza: 327 millimetri

Spessore: 55 millimetri

Larghezza: 295 millimetri

PlayStation 4

Altezza: 288 millimetri

Spessore: 39 millimetri

Larghezza: 265 millimetri

PlayStation 3

Altezza: 325 millimetri

Spessore: 98 millimetri

Larghezza: 274 millimetri

PlayStation 2

Altezza: 301 millimetri

Spessore: 78 millimetri

Larghezza: 178 millimetri

Nintendo Switch Console

Altezza: 239 millimetri

Spessore: 13.9 millimetri

Larghezza: 102 millimetri

In questo caso è palese che la forma cambia notevolmente per PS5 e per Xbox serie X. La prima è stata progettata in modo originale con il corpo principale che viene avvolto da pareti ''alate'' capaci di alzarsi fino ai 390 millimetri. Diversa e di molto invece la forma di Xbox serie X che risulta un semplice parallelepipedo con altezza di 301 millimetri. Da sottolineare anche il fatto che per gli utenti PlayStation 5 ci sarà la possibilità di posizionare la console in orizzontale mentre per chi acquisterà la Xbox serie X l'unico modo sarà quello di porla in verticale.