PlayStation 5: controller capace di registrare battiti cardiaci e sudorazione

Dualshock 5, il controller di nuova generazione venduto con PlayStation 5, sembrerebbe dotato di una tecnologia di rilevazione di dati biometrici al fine di modificare l'esperienza dell'utente. La notizia proviene da un brevetto depositato da Sony, secondo il quale il controller sarà dotato di sensori per registrare alcuni dati biometrici.

Il sensore, posizionato su una o su entrambe le impugnature del controller, in particolare è in grado di monitorare l'attività elettro-dermica (secrezione di sudore) e la frequenza cardiaca. Questi dati poi saranno utilizzati da PS5 per modificare l'esperienza di gioco. Il brevetto si limita a illustrare il funzionamento dei sensori, ma non specifica come potrebbe essere variato di conseguenza il gameplay.

La tecnologia si servirà anche di immagini dell'utente registrate tramite la PlayStation Camera. Inoltre, sarà compatibile anche con la Realtà Virtuale, anzi questa potrebbe rappresentare l'ambito di impiego principale. L'obiettivo del brevetto, come descritto nel documento, è quello di fornire "un'esperienza immersiva e altamente interattiva per i giocatori".

"Fornire esperienze immersive e altamente interattive è diventato di particolare interesse con la crescente disponibilità di visori di Realtà Virtuale" si legge nel brevetto. La rilevazione dei dati biometrici, infatti, aiuterà a comprendere le risposte emotive di un utente durante il gioco. Quando i giocatori sono particolarmente emozionati, le loro ghiandole sudoripare vengono stimolate e si verifica un cambiamento nell'attività elettro-dermica.

La presenza di un brevetto non va interpretata come la conferma ufficiale della disponibilità della tecnologia all'interno di DualShock 5. Per quanto una funzionalità del genere possa aprire a scenari di intrattenimento molto stimolanti, va incontro a preoccupazioni in merito alla condivisione o la cessione dei dati biometrici a terzi.

