PlayStation 5 compie 1 anno, Sony ringrazia tutti per la pazienza

Non sembra, ma le console di nuova generazione di Sony e Microsoft hanno già compiuto un anno. Xbox Series X|S uscivano il 10 novembre del 2020 e PlayStation 5 il 12 novembre, anche se noi italiani abbiamo dovuto attendere sette giorni in più, il 19 novembre. Mentre Microsoft si prepara a festeggiare il ventennale del brand Xbox il 15 novembre, la casa nipponica ha pubblicato un post in cui Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ripercorre un anno di vita della console.

"Sono successe così tante cose in appena un anno dal giorno in cui abbiamo illuminato monumenti e altri luoghi iconici in tutto il mondo per celebrare l'arrivo di PS5. Sono stati lanciati giochi incredibili come Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Deathloop. SIE ha acquisito studi di talento come Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque e Nixxes. Abbiamo svelato il nostro sistema VR di prossima generazione per PS5. E più recentemente, abbiamo svelato nuove immagini e aggiornamenti per i futuri giochi God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West tutti dei PlayStation Studios, e annunciato Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake durante lo showcase di settembre".

Sono stati lanciati più di 360 titoli su PS5 e vi sono più di 25 giochi in sviluppo presso i PlayStation Studios rivolti alla nuova piattaforma. "I giocatori di PS5 hanno complessivamente giocato a più di 4,6 miliardi di ore su PS5 e hanno trasmesso più di 26 milioni di ore di contenuti", fa sapere Ryan svelando la classifica dei primi dieci giochi per PS5 in base alle ore di gioco:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin's Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Demon's Souls

NBA 2K22

Non tutto è andato però per il meglio e chiaramente ci riferiamo alla disponibilità della console, insufficiente rispetto alla richiesta da parte dei giocatori. Il cosiddetto shortage che sta colpendo ogni settore tecnologico. "Voglio anche ringraziare tutti nella comunità per la pazienza. Continuiamo a vedere una domanda senza precedenti per PS5 e comprendiamo che i limiti dell'inventario rimangano una fonte di frustrazione per molti dei nostri clienti".

"Siate certi che siamo concentrati per fare tutto ciò che è in nostro potere per spedire il maggior numero possibile di unità, è qualcosa su cui lavoriamo ogni giorno in tutta l'azienda e rimane la mia massima priorità. Ancora una volta, apprezziamo la vostra pazienza mentre affrontiamo queste sfide globali senza precedenti".

Purtroppo, proprio nelle scorse ore, è emersa una brutta notizia: malgrado gli sforzi, sembra che Sony sia stata costretta a ridurre l'obiettivo di produzione di PS5 di 1 milione di unità per l'anno fiscale in corso, ovvero alla fine di marzo 2022.