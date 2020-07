PlayStation 5: case rimovibile e personalizzabile?

Sebbene Sony stia cercando di mantenere il più segreta possibile la catena di montaggio di PlayStation 5 stanno trapelando alcune notizie interessanti per gli appassionati. L'ultima della serie sembra indicare la possibilità di rimuovere le piastre laterali per installare delle soluzioni personalizzate.

Le foto che sembrano indicare la possibilità del cambiamento sono state originariamente pubblicate sul forum cinese A9VG e hanno fatto velocemente il giro della rete. Le foto rivelano altri dettagli delle piastre laterali in plastica, che pare siano fissate con dei piccoli ganci a uncino. Sembra, dunque, che il case sia molto più facilmente rimovibile rispetto a quello di PS4, il che potrebbe consentire, tra le altre cose, di arrivare facilmente all'hardware.

Non ci sono conferme ufficiali circa la possibilità di personalizzare il case di PS5, ma in passato si è parlato di una possibile variante in nero della nuova console. Matt MacLaurin, responsabile del design per Sony, qualche settimana fa ha del resto dichiarato che PS5 "è molto più personalizzabile delle precedenti". Altre notizie, inoltre, sono già trapelate dall'impianto di produzione di PS5.