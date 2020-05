Più di un miliardo e mezzo di console sono state vendute dall'Atari 2600 a oggi

Le stime si basano sui dati forniti da VG Chartz e non sono completamente accurate. Ad esempio, secondo le comunicazioni ufficiali di Sony, PS4 ha venduto 110,4 milioni di unità , mentre PS2 sarebbe ferma a 155 milioni. Allo stesso tempo, questo grafico dà una chiara idea della portata che ha avuto il mercato delle console nel corso delle varie generazioni.

