Perfect Dark: tre minuti e mezzo di gameplay del reboot targato Microsoft all'Xbox Showcase

La vera sorpresa dell'Xbox Showcase è stato innegabilmente il trailer di Perfect Dark, reboot dell'omonimo titolo rilasciato da Rare ben 24 anni fa. All'evento, Microsoft ha mostrato un gameplay trailer da ben tre minuti e mezzo che ci dà un'idea approfondita di come sarà il gioco.

La sequenza si svolge nella città del Cairo trasformata da The Cascade, ovvero una serie di disastri ambientali che hanno reso alcune regioni del mondo del tutto inospitali. Stando a quanto dichiarato da The Initiative, lo studio che si occupa dello sviluppo, per il gioco sono stati creati "una storia e un universo completamente nuovi".

Come si vede chiaramente nel filmato, il titolo mescola fasi stealth e investigative a fasi di shooting in puro stile fps. La protagonista, Joanna Dark, avrà inoltre a disposizione numerose abilità per rilevare i nemici, colpirli con precisione, stordirli con armi non letali o perfino campionare la loro voce per aprirsi strade attraverso le aree sorvegliate.

Insomma, il titolo si presenta come un action in prima persona decisamente interessante ed è sorprendente che Microsoft sia riuscita a portare un gameplay trailer così consistente alla presentazione. Solo qualche settimana prima Jeff Grubb, ma non solo lui, ha riportato che lo sviluppo stava attraversando una profonda crisi e che i lavori fossero ancora in uno stato primordiale.

Indubbiamente, quello di Perfect Dark è uno sviluppo travagliato: nel 2020 è arrivato l'annuncio del reboot, ma nel 2021 Microsoft ha ingaggiato Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider, per supportare il team di The Initiative. Tuttavia, a giudicare dal trailer, sembra che lo sviluppo stia procedendo piuttosto bene, seppur manchi ancora una finestra di rilascio. Non rimane quindi che attendere ulteriori novità direttamente da Microsoft.