Perfect Dark: il reboot di Microsoft sarebbe in crisi secondo diversi insider

Sono passati ben 4 anni dall'annuncio del reboot di Perfect Dark, avvenuto nel 2020, ma ad oggi non vi sono ancora informazioni concrete sul gioco e sull'uscita. Pare che nulla di tutto ciò arriverà a breve poiché, secondo Jeff Grubb, il gioco non ha raggiunto progressi significativi in questi anni.

Durante il consueto podcast Giant Bomb, Grubb ha discusso della recente e inaspettata chiusura di alcuni studi Xbox, alla quale si dice che seguiranno perfino altri tagli. Licenziamenti che si sommano ai 1.900 effettuati da Microsoft all'inizio di quest'anno tra la divisione Xbox e la neoacquisita Activision Blizzard.

"Ho sentito per anni dire che Perfect Dark era in pessimo stato, ma sembra che al momento sia in una condizione perfino peggiore" ha detto Grubb. Sfortunatamente, le informazioni raccolte dal giornalista e insider hanno trovato conferma tra diversi dei suoi colleghi.

"Conosco delle storie pazzesche sullo sviluppo di quel gioco che non ho pubblicato per rispetto nei confronti di un team che si sta davvero sforzando per mandare avanti le cose. Ma la mia pazienza si sta esaurendo" ha commentato Alex Donaldson di VG247. Lo storico dei videogiochi Liam Robertson ha aggiunto: "Da quel poco che ho sentito riguardo lo sviluppo del nuovo Perfect Dark, sembra…un grosso pasticcio".

In effetti, che lo sviluppo avesse incontrato diversi ostacoli era chiaro. Inizialmente in lavorazione presso The Initiative, nel 2021 è stato rivelato che Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider, era stato ingaggiato per supportare il team. L'anno successivo, invece, c'è stato un vero e proprio esodo tra gli addetti ai lavori: hanno lasciato lo sviluppo il design director, il lead level designer, il principal level designer e il principal world builder.

Insomma, considerando l'andamento presso i Microsoft Game Studios, non è da escludere che il titolo di cui abbiamo accolto con entusiasmo il trailer possa non arrivare mai. Pare che nascosto dietro quel filmato ci sia un nuovo Scalebound che non vedrà mai la luce.