Payday 3: un teaser anticipa l'arrivo del primo video gameplay. Lancio a fine 2023?

Come annunciato da Starbreeze Entertainment lo scorso gennaio, il 2023 sarà l'anno di Payday 3. Il terzo capitolo della popolare serie first-person shooter verrà pubblicato quest'anno sotto l'etichetta di Prime Matter (Plaion). Il debutto sembra ancora distante, ma gli sviluppatori provano a stuzzicare i fan in trepida attesa con un nuovo teaser trailer: il brevissimo ed enigmatico filmato anticipa l'imminente arrivo del primo video gameplay tratto dal gioco.

Quest'estate vedremo in azione il nuovo Payday



Sì, abbiamo un nuovo teaser per Payday 3, ma il filmato in questione contiene persino meno materiale del trailer rilasciato a gennaio. Otteniamo però un importante annuncio: quest'estate assisteremo alla prima presentazione del gameplay del terzo capitolo.

Con ogni probabilità, il primo video gameplay di Payday 3 verrà mostrato in occasione di uno degli eventi estivi che 'rimpiazzeranno' l'E3 2023; ricordiamo che la nuova edizione della kermesse di Los Angeles è stata cancellata a causa della carenza di demo giocabili e, più in generale, per lo scarso interesse dimostrato dai principali produttori della game industry.

Ricordiamo che gli showcase confermati, al momento, sono tre:

8 giugno : Geoff Keighley's Summer Game Fest

: 11 giugno : Microsoft Xbox Games Showcase e Starfield Direct

: e 12 giugno : Ubisoft Forward Live

Ad agosto ci sarà anche la nuova edizione della Gamescom: il più grande evento videoludico europeo potrebbe offrire un'altra ghiotta occasione al publisher di Payday 3.

Payday 3: lo vedremo solo a fine anno?

Nel frattempo, la pubblicazione dell'ultimo teaser di Payday 3 è stata accompagnata da un post pubblicato da Starbreeze nella community di Steam. Qui gli sviluppatori ammettono di non aver rivelato ancora molte informazioni sul gioco, nonostante siano passati già cinque mesi dall'inizio de "l'anno di Payday 3", e garantiscono che il gioco uscirà davvero quest'anno.

"È stato frustrante, per molti di voi, ma vi promettiamo che l'attesa verrà ripagata", si legge nel post. Gli sviluppatori dichiarano di aver lavorato duramente allo sviluppo del gioco e affermano di essere "quasi pronti" a condividere nuovi dettagli con il pubblico.

In merito al debutto commerciale, un annuncio diffuso dal CEO di Starbreeze ci offre un ulteriore indizio su quelle che potrebbero essere le tempistiche. Come spiega Tobias Sjogren in un comunicato aziendale, la campagna marketing di Payday 3 verrà inaugurata "quest'estate", il che significa che il gioco potrebbe essere lanciato verso la fine del 2023.

Insider Gaming riporta che, tramite il suddetto comunicato, Sjogren ha anche rivelato che Payday 3 conta già più di 1 milione di inserimenti nella Wishlist di Steam. L'amministratore delegato di Starbreeze Entertainment ha anche parlato del futuro della sua compagnia: l'eventuale successo del nuovo Payday 3 finanzierà i giochi che verranno pubblicati "intorno al 2025 e 2027". Cosa più importante, Sjogren svela che è stata già pianificata la pubblicazione di contenuti aggiuntivi (DLC) a "intervalli regolari" per il supporto post-lancio di Payday 3.

Il terzo capitolo di Payday vedrà il ritorno dei i membri originali della Payday Gang, che decidono di riunirsi "per affrontare la minaccia che li ha fatti uscire dal pensionamento anticipato". I giocatori impersoneranno Dallas, Chains, Wolf e Hoxton in una serie di colpi che saranno ambientati nel cuore di New York. Payday 3 utilizzerà il motore Unreal Engine 4 e, a detta del publisher, verrà supportato per almeno 18 mesi tramite un modello live service.

Ricordiamo che il gioco debutterà nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.