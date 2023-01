Payday 3 protagonista del 2023: ecco il trailer con il logo ufficiale, online la pagina Steam

Il team di Overkill Software decide di inaugurare il nuovo anno rispolverando uno dei suoi brand più iconici. La serie Payday torna sotto i riflettori con l'atteso terzo capitolo, che finalmente ottiene un logo ufficiale e la pagina Steam dov'è possibile aggiungere il gioco alla propria Lista dei desideri e scoprire nuovi dettagli. Overkill ha confermato che il nuovo capitolo dello sparatutto cooperativo uscirà nel corso del 2023 su PC e console: "Questo è l'anno di Payday 3".

Overkill stuzzica i fan: Payday 3 arriverà quest'anno

Rilasciato su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 nell'estate del 2013, Payday 2 è stato molto apprezzato dai fan degli sparatutto in prima persona e, in particolar modo, dagli appassionati degli FPS cooperativi. Il gioco sviluppato da Overkill Software simula una serie di rapine organizzate da una spietata banda di criminali: fino a quattro giocatori possono impersonare i membri della gang e affrontare missioni di difficoltà variabile adottando diverse strategie.

In poco più di un anno, Starbreeze Studios era riuscita a vendere oltre 9 milioni di copie di Payday 2, confermando così l'enorme successo della produzione. Il sequel è sempre stato nei piani di Starbreeze, ma il progetto è stato rinviato più volte a causa della nota crisi economica dell'azienda svedese. Ora abbiamo finalmente una finestra di lancio per Payday 3: il gioco arriverà quest'anno su PC e console, come viene ribadito nel nuovo teaser trailer del gioco.

Diversi anni dopo la fine del loro "regno di terrore", i membri originali della Payday Gang si riuniscono "per affrontare la minaccia che li ha fatti uscire dal pensionamento anticipato". I giocatori impersoneranno ancora una volta Dallas, Chains, Wolf e Hoxton - quest'ultimo era stato rimpiazzato temporaneamente da suo fratello, Houston, nel secondo capitolo della serie.

Overkill invita i giocatori ad aggiungere Payday 3 alla loro Wishlist su Steam. Sulla pagina del marketplace di Valve è possibile trovare il teaser trailer rilasciato poche ore fa, così come nuove immagini tratte dal gioco e alcuni dettagli: scopriamo infatti che il gioco riceverà l'adattamento in italiano, ma sarà doppiato unicamente in lingua inglese. Viene inoltre confermato il 2023 come l'anno di pubblicazione, ma manca ancora una data di lancio ben definita.