Payday 3: i risultati superano le aspettative, ma solo degli sviluppatori, Embracer non è contenta

Nell'ultimo resoconto agli investitori di Embracer, non si poteva non parlare di uno dei più importanti lanci di quest'anno per il gruppo: Payday 3. Laddove Starbreeze, sviluppatrice del gioco, si è detta soddisfatta e fiduciosa per il futuro del titolo, pare che tra gli investitori ci sia un po' di malcontento per come sono andate le cose.

In effetti, il rilascio di Payday 3 non è stato tra i migliori. Il gioco ha ricevuto una buona accoglienza, in virtù anche di una formula rodata e apprezzata dai giocatori. Il problema ha riguardato piuttosto l'impossibilità per alcuni di loro di giocare: i server risultavano inaccessibili e la struttura live-service del titolo richiede obbligatoriamente una connessione per qualsiasi funzionalità.

"Sfortunatamente, è diventato subito evidente che la struttura su cui poggia il gioco non stava reggendo, nonostante gli approfonditi test interni ed esterni effettuati prima del lancio. La conseguenza è che le vendite dopo il periodo iniziale sono un po' più basse, ma siamo convinti che ciò che abbiamo in cantiere migliorerà le vendite nel tempo" ha dichiarato Tobias Sjögren, CEO di Starbreeze.

"Il fatto che Payday 3, al 30 settembre, sulla base preliminare delle entrate, abbia recuperato l'investimento nel gioco fino al lancio dimostra sia la forza del marchio che la fiducia riposta nel nostro studio" ha continuato Sjögren. "Abbiamo una visione chiara di ciò che Payday 3 sarà con il nostro modello game-as-a-service e continueremo con il nostro piano il cui obiettivo è quello di fornire il massimo valore per i nostri giocatori nel tempo e risultati per Starbreeze".

Di parere meno ottimistico è invece Lars Wingefors, CEO di Embracer, il quale ha dichiarato che Payday 3 ha ricevuto un'accoglienza mista sia da parte del pubblico che della critica. "Si prevede che il gioco contribuirà positivamente all'anno fiscale 2023/2024, ma al di sotto delle aspettative del management".

È chiaro che Starbreeze, a prescindere dai risultati reali del titolo, provi a trasmettere un'immagine forte e solida della software house in un contesto che ha visto 900 licenziamenti, pari al 5% della forza lavoro, solo nell'ultimo trimestre fiscale.

Embracer, infatti, ha messo in atto un profondo piano di ristrutturazione che ha già causato un ampio numero di allontanamenti, talvolta dovuti alla chiusura di interi studi come nel caso di Volition, la software house che ha dato vita al franchise di Saints Row.

Nel frattempo, Starbreeze ha annunciato che due delle rapine presenti in Payday 2 faranno il loro ritorno sul nuovo capitolo attraverso un aggiornamento gratuito. Si tratta di Cook off e Turbid Station che, secondo lo sviluppatore, consentiranno ai giocatori di rivivere le emozioni del secondo capitolo, ma con una leggera rivisitazione e un gameplay migliorato.