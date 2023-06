Pasta Garofalo PlayStation: una gustosa operazione di marketing

Al motto di "la Pasta è un gioco da fare insieme!", Pasta Garofalo e Sony PlayStation hanno unito le forze per portare nelle nostre case il nuovo formato Play Your Pasta, un formato unico che ci permette di mangiare i leggendari simboli di PlayStation - cerchio, triangolo, quadrato e croce.

"Unire appassionati di buona cucina e gamers di tutte le età" è lo scopo di questa partnership, una bella operazione di marketing che s'inserisce in un filone, quello che abbina il cibo al mondo dei videogiochi, già popolato di altri esempi. Oltre al formato di pasta inedito, lo storico Pastificio di Gragnano e Playstation hanno messo a punto un contest online.

"Registrandosi su playourpasta.it gli utenti potranno rispondere ogni settimana a due domande diverse, una legata al mondo Garofalo e una a quello Playstation. Se risponderanno correttamente a entrambe potranno vincere subito una Gift Box Garofalo o una Gift Card da spendere sul sito Playstation, oltre a guadagnare una chance di essere estratti per il premio finale: la nuova PS5", si legge in una nota stampa.

Gli utenti avranno un'altra possibilità di vincita: se caricheranno sul loro profilo Instagram uno scatto con il nuovo pack Play Your Pasta usando gli hashtag #PlayYourPasta #pastagarofalo e le mention a @pastagarofaloit e @playstationit, otterranno altre 2 chance di essere estratti per la vincita della PS5.

Non sappiamo voi, ma abbiamo terminato la notizia con una certa acquolina in bocca.. e non tanto per la PlayStation 5!