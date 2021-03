Outriders su Xbox Game Pass: gratis al lancio su Xbox Series X|S e Xbox One

Se ne vociferava già da qualche giorno, ma ora abbiamo l'ufficialità: Outriders debutterà su Xbox Game Pass. Il nuovo gioco targato Square Enix sarà dunque disponibile al download gratuito per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft, su console e sui dispositivi Android - tramite xCloud. Una notizia che renderà felici migliaia di utenti, in particolare coloro che sono attratti dall'intrigante formula proposta da People Can Fly in questo sparatutto/RPG.

Outriders: dal 1 aprile 2021 anche su Xbox Game Pass

"Non è un pesce d'aprile, ve lo assicuro", ha dichiarato Megan Spurr, Community Lead di Xbox, nel post appena pubblicato sul blog ufficiale della compagnia. La notizia ha dell'incredibile, in effetti: uno dei giochi più interessanti di questa stagione sbarcherà sulla piattaforma on demand di Microsoft, dove gli abbonati potranno riscattarlo senza alcun costo aggiuntivo.

L'imminente debutto di Outriders su Xbox Game Pass era stato anticipato dalla stessa casa di Redmond, tramite un tweet che, in effetti, aveva un che di criptico. Ora abbiamo la conferma: "A partire dal 1 aprile, i membri di Xbox Game Pass (console) e Xbox Game Pass Ultimate (Android) potranno tuffarsi in questo autentico ibrido di Square Enix, il quale combina combattimenti brutali con profondi sistemi RPG", recita il comunicato diffuso su Xbox Wire.

Purtroppo, Outriders sarà disponibile tramite Game Pass solo per gli utenti console (Xbox Series X|S e Xbox One) e quelli Android. Niente da fare per l'utenza PC, che dovrà acquistare il gioco su Steam o su Epic Games Store - al prezzo consigliato di 59,99 euro.

RPG shooter Outriders is coming to @XboxGamePass on day one! Full details here: https://t.co/L6S78HWOVs — Xbox Wire (@XboxWire) March 15, 2021

Dallo scorso 25 febbraio è disponibile una demo gratuita di Outriders, che offre agli utenti oltre 3 ore di gameplay e la possibilità di giocare in modalità cooperativa (da 1 a 3 giocatori) con tutte le quattro classi disponibili. I progressi ottenuti nel prologo e nelle prime ore della campagna potranno inoltre essere trasferite nella versione completa del gioco.

Ricordiamo che Outriders sarà disponibile dal 1 aprile 2021 anche per PS5, PS4 e Google Stadia, oltre che per i già menzionati PC, Xbox Series X|S e Xbox One.