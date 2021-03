Call of Duty Warzone, cheater smascherati da un'attrice del gioco: bannati da Twitch

Pochi giorni fa è stato celebrato il primo anniversario di Warzone, il battle royale della serie Call of Duty, che ogni giorno viene giocato da milioni di utenti su console e PC. È passato già un anno, eppure la piaga dei cheater continua a tormentare i giocatori, minacciati costantemente da aimbot, wallhack e da altri "trucchi" concepiti per ottenere la vittoria senza compiere il minimo sforzo.

È una situazione che non viene digerita facilmente da alcuni streamer e pro player, tra cui figura Alex Zedra, che per giunta è anche il volto di uno dei personaggi più popolari di Call of Duty: Modern Warfare: ecco cos'è successo durante una delle sue ultime live.

COD Warzone: l'attrice di Mara sgama i cheater, Twitch interviene



Negli ultimi mesi Activision ha portato avanti una vera guerra contro i cheater di Call of Duty, eseguendo migliaia di ban - nella sola giornata del 2 febbraio sono stati bannati 60.000 account - e implementando nuove misure di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori. Eppure, ciò non sarebbe bastato per placare i "furbetti" di Warzone, che hanno trovato metodi sempre più ingegnosi per vincere in maniera fraudolenta.

Per fortuna, ci pensa la community a intervenire per segnalare ogni attività sospetta, come nel caso dello scorso weekend. Alex Zedra è una content creator e streamer, particolarmente nota ai fan di COD per aver prestato il proprio volto a Mara, uno dei personaggi giocabili di Modern Warfare e Warzone. Dopo aver concluso una delle sue ultime livestream, Zedra ha ospitato un'altra streamer di Call of Duty sul suo canale, per poi accorgersi che tale Sarah "Icy Vixen" Belles stava utilizzando dei cheat durante la partita trasmessa in diretta.

Hey @Twitch I hosted a streamer hacking during a tourney...just thought you should know. IcyVixen and BeardedBanger. pic.twitter.com/ZQgEpAgYeM — A L E X ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 💕 (@Alex_zedra) March 12, 2021

Zedra ha dunque condiviso su Twitter una clip con cui coglieva in flagrante la cheater, segnalando il contenuto a Twitch: nel filmato osserviamo la Belles mentre spara a un giocatore avversario, dopo averlo "visto" - in maniera quasi miracolosa - attraverso un cumulo di terra. Icy Vixen è stata immediatamente sospesa dalla piattaforma di Amazon.

La segnalazione coinvolgeva anche BeardedBanger, partner di Sarah Belles e, guarda caso, utilizzatore di cheat. Nella sua ultima livestream il cheater ha difeso la ragazza e si è scagliato contro la stessa Alex Zedra, invitandola persino a una sfida 1v1 in quel di Call of Duty. Dopo aver negato le accuse riguardanti l'utilizzo di aimbot e wallhack, anche BeardedBanger ha visto la sospensione del suo canale Twitch.

Prima del ban, BeardedBanger aveva rimosso tutte le livestream archiviate sul suo canale, con l'evidente intento di eliminare ogni possibile prova che dimostrasse l'utilizzo di cheat. Lo streamer è stato però intercettato dallo youtuber BadBoy Beaman, che ha prontamente diffuso un video in cui sono state raccolte le mirabolanti "giocate" di BeardedBanger: nelle clip osserviamo manovre assolutamente irrealizzabili senza l'impiego di un hack, come il tracciamento continuo della testa degli avversari, un movimento che neanche un giocatore professionista saprebbe replicare.

In seguito al ban di Twitch, sia Icy Vixen che BeardedBanger hanno cancellato i propri profili Twitter. Sembra che Activision non abbia ancora sospeso i loro account di Call of Duty, ma, conoscendo la politica della compagnia americana, crediamo sia solo questione di ore.