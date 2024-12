Onimusha: Way of the Sword, la serie ritorna dopo quasi 20 anni

A quasi 20 anni dall'ultimo capitolo, Capcom ha portato sul palco dei The Game Awards una nuova avventura di Onimusha, Way of the Sword. Il gioco è previsto per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Sono trascorsi 18 anni da quando Capcom ha rilasciato l'ultimo capitolo di Onimusha, Dawn of Dreams, uscito nel 2006 per PlayStation 2. Ebbene, dopo tanto tempo e del tutto a sorpresa la serie è tornata sul palco dei The Game Awards con una nuova avventura, Onimusha: Way of the Sword.

Al momento le informazioni sono davvero poche, anche perché il gioco debutterà a 20 anni esatti da Dawn of Dreams, nel 2026. Tuttavia, il trailer mostrato alla manifestazione anticipa alcuni elementi interessanti a partire dal comparto tecnico che appare decisamente all'avanguardia.

Inoltre, pare che Capcom abbia abbandonato anche stavolta la visuale a telecamera fissa in favore di una prospettiva in terza persona. Non è chiaro chi sarà il protagonista, ma è innegabile la somiglianza con Samanosuke del primo gioco rilasciato nel lontano 2001.

Così come nel primo titolo, Onimusha: Way of the Sword metterà i giocatori nei panni di un samurai che dovrà affrontare schiere di nemici demoniaci e raccoglierne le anime. A tal proposito, il bracciale mostrato nel filmato ricorda proprio quello utilizzato da Samanosuke.

Per il resto, il gioco sembra fedele alle sue origini: ispirato a Resident Evil, Onimusha: Way of the Sword sarà ambientato nel Giappone feudale. Il gioco sarà rilasciato nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.