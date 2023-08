Oltre ai cavi potremo nascondere anche i tubi del custom loop con questo waterblock

L'overclocker e youtuber Der8auer ha avuto la possibilità di testare un particolare waterblock per CPU prodotto da Modding Cafe e mostrato al Computex di quest'anno. Peculiarità del dispositivo è il posizionamento dei tubi nella parte posteriore della scheda madre che consente di tenerli nascosti e lasciare una vista più pulita e libera sull'hardware.

Va premesso che per il momento si tratta solo di un concept e presenta non pochi limiti in termini di compatibilità. Quello provato da Der8auer è un progetto custom, un prototipo che al momento dimostra semplicemente la fattibilità del dispositivo. Non a caso, anche sul fronte delle performance non si è dimostrato così efficace.

Al di là dei limiti dovuti alla gioventù del prodotto, vediamo un attimo come funziona e il sistema di montaggio che se da un lato potrebbe apparire complesso e rischioso, dall'altro non dovrebbe spaventare gli utenti che si cimentano in soluzioni elaborate come i custom loop.

Rispetto ai tradizionali waterblock, che sfruttano il sistema di fissaggio standard della scheda madre, in questo caso l'intero plate del socket andrà rimosso. Questo perché il sistema si divide in due sottoblocchi, uno dei quali posizionato sulla faccia posteriore della mainboard. L'altro, invece, è il classico blocco che ospita il plate e le relative alette per il raffreddamento della CPU.

La parte posteriore, però, è quella alla quale andranno collegati i tubi (in ingresso e in uscita) e per essere collegata al blocco anteriore, consentendo il passaggio del liquido, sfrutta i fori sul PCB. Il problema, è che quando si va a rimuovere il plate del socket, il rischio che la CPU si sposti danneggiando i pin della scheda madre aumenta. Non a caso il pacchetto include anche un "contact frame" per mantenere l'intero apparato nella posizione corretta.

Come avrete intuito, insomma, l'installazione non è affatto semplice e richiede oltre a una buona dose di manualità, anche un'attenzione certosina per evitare danni. Inoltre, le dimensioni del blocco posteriore riducono drasticamente la compatibilità con gran parte dei case attualmente in commercio.

In sintesi, come afferma lo stesso Der8auer, è un prodotto che per il momento è ben lontano da adeguarsi al mercato di massa. Tuttavia è un concetto che, se fino a qualche anno fa poteva apparire inutilmente complesso, nel mercato odierno potrebbe trovare un suo spazio. Sono sempre di più i produttori che propongono schede madri con connettori posteriori e schede video senza connettori di alimentazione, come la ASUS GeForce RTX 4070 Megalodon che arriverà sul mercato entro fine anno.