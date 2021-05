Nvidia DLSS sbarca nei giochi in realtà virtuale, si parte con No Man's Sky e altri

L'adozione di Nvidia DLSS prosegue a buon ritmo e arriva anche nel mondo della realtà virtuale. La tecnologia che tramite l'intelligenza artificiale e i Tensor core delle GPU GeForce RTX consente di avere un'elevata qualità dell'immagine e prestazioni più alte rispetto al rendering tradizionale, approda su nuovi 9 giochi, che si aggiungono ai cinque titoli del mese scorso e a Metro Exodus Enhanced Edition distribuito il 6 maggio.

No Man's Sky, AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, Scavengers e Wrench sono i nomi dei giochi tradizionali a guadagnare il supporto al DLSS, ai quali si aggiungono le versioni VR di No Man's Sky e Wrench, insieme Into The Radius. AMID EVIL, Redout: Space Assault e Wrench permettono anche di abilitare il ray tracing.

In totale sono 50 i titoli che supportano il DLSS a oggi, ma la tecnologia è destinata ad arrivare su un maggior numero di giochi in futuro, complice la pubblicazione di un plugin per l'Unreal Engine 4 per il supporto semplificato del DLSS nei titoli basati sul motore di Epic e la futura integrazione nativa in Unity, altro diffusissimo engine.

Per supportare al meglio questi e altri giochi come Days Gone (per questo gioco, se avete un Radeon, sono usciti i 21.5.2 beta) e Knockout City, non dovete far altro che scaricare i driver GeForce Game Ready 466.47 WHQL da questa pagina.

I driver in questione rappresentano anche la prima release con supporto alle "nuove" GeForce RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Ti "LHR", sigla che serve a identificare modelli con nuove revisioni di GPU e il limitatore per dimezzare le prestazioni delle schede nel mining di criptovalute, Ethereum in particolare.