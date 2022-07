NVIDIA: DLSS e ray tracing ora disponibili in oltre 200 giochi per PC

Con tecnologie quali il DLSS (Deep Learning Super Sampling) e il ray tracing, NVIDIA ha dato un evidente scossone al gaming su PC. Dopo gli annunci arrivati nelle ultime ore, ad oggi si contano più di 200 giochi e applicazioni supportate dal colosso americano.

All'elenco si aggiungeranno ben presto il platformer 3D Loopmancer e due attesissime produzioni targate Nacon, ovvero The Lord of the Rings: Gollum e Steelrising.

DLSS + RTX On per i giochi dell'estate 2022



Grazie al DLSS, tecnologia alimentata dall'intelligenza artificiale, NVIDIA è in grado di offrire un aumento delle prestazioni di gioco fino a 2 volte, almeno sulle più moderne schede video della casa di Santa Clara. Un vantaggio che, insieme al ray tracing, può davvero fare la differenza, come abbiamo visto in produzioni tripla-A quali Cyberpunk 2077 e Metro Exodus.

Nei prossimi mesi assisteremo all'uscita di nuovi titoli destinati al mercato PC. Si parte il 13 luglio con Loopmancer, platformer di eBrain Studio che verrà rilanciato con il supporto a NVIDIA DLSS e riflessi ray tracing. Osserviamo il grafico condiviso da NVIDIA: abilitando il DLSS in Loopmancer sarà possibile raddoppiare le prestazioni; in particolare, dotandosi di una GeForce RTX 3070 o superiore Loopmancer girerà a oltre 60 fps in 4K, con ray tracing abilitato.

In occasione dell'evento Nacon Connect sono stati mostrati Steelrising e The Lord of the Rings: Gollum. Il primo, in uscita l' 8 settembre , è un action RPG in sviluppo presso gli studi di Spiders (Greedfall), mentre l'avventura stealth basato sui romanzi di J.R.R. Tolkien sbarcherà su PC e console - anche su Nintendo Switch - il prossimo settembre . Entrambi i giochi supporteranno NVIDIA DLSS e ray tracing per ombre e riflessi fotorealistici.

Questo mese altri giochi riceveranno l'aggiornamento alle ultime tecnologie targate NVIDIA. Ci sarà Hell Pie, altro platformer di stampo indie che verrà lanciato il 21 luglio con opzioni dedicate al DLSS e al ray tracing. Stesso discorso vale per Lumote: The Mastermate Chronicles, gioco che riceve la modalità anti-aliasing basata su IA di NVIDIA DLAA.